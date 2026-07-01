Condenan a 26 años a alias Chipi, coordinador del crimen de Miguel Uribe, tras acuerdo con la Fiscalía

Dos de los presuntos coordinadores del atentado que le quitó la vida al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay aceptaron su responsabilidad en los hechos mediante un preacuerdo con la Fiscalía. Se trata de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, y William Fernando González Cruz, alias El Hermano.

Ambos son señalados de haber coordinado y articulado el ataque armado perpetrado el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.

La negociación judicial fue avalada por una jueza penal especializada, quien determinó que las penas pactadas se ajustan a la normatividad vigente.

De esta manera, alias Chipi recibirá una condena de 26 años y 3 meses de prisión, mientras que ‘El Hermano’ deberá cumplir una pena de 21 años y 9 meses.

Ambos fueron hallados responsables de los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos, fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego, y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.