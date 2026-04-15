Alquimia, la exposición de arte en Medellín que explora el azar y los materiales no tradicionales

Jorge Ortiz, Carlos Carmona y Natalia Giraldo coinciden en que, en su obra artística, el azar está en el centro. Es alrededor de lo que ocurre de manera sorpresiva con los materiales de los que están hechas sus obras –sal, químicos fotográficos y hasta flores– que gira Alquimia, la exposición abierta en El Coleccionista Galería, ubicada en Barrio Colombia, hasta el 25 de abril. Lea: Altares: un homenaje a la vida y obra de Jaime Arango Correa “Allí (en sus talleres) retan la materia. Investigan de qué está hecha. La provocan con osadía, pero también le obedecen con humildad. Dejan que sea ella misma la que se revele y encuentre sus caminos y sus formas”, escribió Sol Astrid Giraldo, curadora de la exposición, en el texto curatorial. Con esto establece un paralelo: estos artistas, de diferentes trayectorias, formatos y técnicas, experimentan con los materiales, evocando la transformación que buscaban los alquimistas, quienes pretendían convertir materiales simples en metales preciosos. Las obras de Carmona, artista antioqueño y gestor cultural que se ha dedicado en estos últimos años a experimentar con químicos fotográficos, presentes en esta exposición, hacen parte del proyecto En búsqueda de El Dorado. “Lo que estoy haciendo en este proyecto es, a partir del papel fotográfico en blanco y negro –es decir, de los químicos fotográficos y del papel utilizado para el revelado–, transgredir un poco esa técnica. De manera experimental, logro crear unas paletas de colores que denomino pantones fotográficos, en las que puedo ir desde el blanco, pasando por dorados, ocres y verdes, hasta el negro”, explica.

Esta es la obra de Carmona que hace parte de la exposición. FOTO: Manuel Saldarriaga.

Por una parte, esa transgresión de la que habla el artista es en el más amplio sentido de la palabra: para crear sus obras, Carmona va en contra del proceso establecido de revelado fotográfico. No lo hace en cuarto oscuro, sino que saca el papel a la luz; invierte el orden en el que se utilizan los químicos, y los tiempos los alarga o acorta en ese proceso de encontrar el color deseado. En El Coleccionista está la evidencia de ese camino: hay una “paleta” compuesta por 108 tonos, que fue lo que le tomó a Carlos llegar a esos metales preciosos, el oro y la plata, que finalmente fueron puro azar. Como él mismo dice, detrás de este proceso hay algo que no puede controlar y que, gracias a esa experimentación, “siempre te va a sorprender, porque te pasan cosas nuevas, y eso te genera nuevas series o nuevas líneas creativas”.

Son varios los puntos de encuentro entre la obra de este artista y la del maestro Jorge Ortiz, quien además fue profesor de Carmona. Ortiz tiene una trayectoria de más de cinco décadas, en la que se dedicó, primero, a la fotografía experimental y, después, a explorar procesos y materiales fotográficos. Lo que realmente le interesaba no era la tecnología detrás de la cámara, sino la escritura con luz, que es lo que finalmente realiza y de la que se desprenden reflexiones sobre el tiempo y el espacio. En Alquimia hay una representación de una de sus obras que parte de esto, que es La luz del Valle de Aburrá y que originalmente se expuso en la IV Bienal de Medellín en 1981. Estaba compuesta por dos piezas: un papel fotográfico negro, debido a la exposición a la luz, y otro blanco, que en esta ocasión están representados con dos cuadros ubicados lado a lado. Conozca también: Con una exposición Jorge Ortiz reivindica el azar

Con eso, Ortiz hizo una interpretación de lo que observaba en el Valle de Aburrá: el lado oriental con volumen y textura por las montañas, y el occidental un poco más plano, con los matices borrosos debido a la contaminación. También hace parte de la exposición Girasoles, obra que hizo hace cuatro años, para la que mandó a traer desde Bogotá 1.000 de estas flores. “Haciendo pruebas y pruebas y pruebas, terminé seleccionando unas 360 piezas, que fueron las que formaron la instalación. La instalación consistía en sumergir girasoles en químicos fotográficos, específicamente en los reveladores, dentro de una cubeta. Y luego esperar: podían ser ocho días, tres, dos, cuatro o incluso uno. Eso es lo interesante del azar, que no hay un tiempo definido. Porque una cosa puede suceder en diez minutos y otra completamente distinta puede aparecer a las tres horas”, explica Ortiz.

Esta es Girasoles, la obra de Ortiz. FOTO: Cortesía.

Por su parte, la artista Natalia Giraldo viene experimentando con elementos de la naturaleza desde hace más de una década, especialmente con la sal y el sol. “Todo surge a partir de un asunto de la dualidad. Me empezó a interesar la sal porque es un material que carga con ese peso: todos venimos del mar, la vida viene del mar, pero también se usa en rituales de momificación. Es decir, está relacionada tanto con la vida como con la muerte. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Además, hay otra dualidad: existe la creencia de que regar sal trae mala suerte, pero al mismo tiempo se utiliza para purificar espacios, en baños o limpiezas. Ahí también aparece esa tensión. Ese fue mi primer acercamiento al material y el origen de mi interés por él”, cuenta. Lea también: Altares: un homenaje a la vida y obra de Jaime Arango Correa En esta ocasión, las piezas suyas que hacen parte de Alquimia son una reflexión acerca del llanto, palabra que le da nombre a una de estas obras. “Hubo un momento que me marcó especialmente: cuando llegué a Isak Dinesen, una poeta que adoptó un nombre masculino porque, con su nombre de mujer, no podía publicar sus obras. De ella hay una frase muy bella en un poema: ‘Todo se cura con el sudor, las lágrimas y el mar’”, asegura la artista, sintetizando esa dualidad que hay en la sal.

Algunas de las obras de la artista Natalia Giraldo en la exposición. FOTO: Cortesía.

Y en Correspondencias, donde hay hojas en las que se pueden apreciar los fractales que se repiten en ellas, Giraldo plantea una restauración del tejido de la vida. En toda su obra, dice ella, el azar es fundamental porque, cuando el proceso de creación inicia, no sabe cómo será el resultado final. “De hecho, el error a veces potencia la obra: algo que uno nunca imaginó y que antes podía parecer un fallo termina dándole valor”, considera. En ese no saber qué esperar es donde Ortiz coincide en que el regalo del azar es, justamente, lo desconocido: como en el caso de Carlos y Natalia, en la magia de lo inesperado, porque, como dice el maestro, eso siempre será lo más interesante. Siga leyendo: En La Pascasia rinden homenaje a Antonio Samudio con nueva exposición Bloque de preguntas y respuestas: