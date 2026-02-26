Volqueta sin frenos causó fuerte accidente en el municipio de La Estrella: un muerto y tres heridos

Durante la tarde de este jueves 26 de febrero, una volqueta sin frenos ocasionó un fuerte accidente en el municipio de La Estrella, al sur del Valle de Aburrá. El reporte de las autoridades indicó que hay al menos una persona muerta y tres lesionados. Le puede interesar: Bus que cubría la ruta entre Cali y Medellín se fue a un abismo en el Suroeste antioqueño La colisión del vehículo ocurrió precisamente en la carrera 55 con la 87 Sur -146, sector Ancón, barrio San Martín. Las autoridades locales se encuentran en el lugar de los hechos con el fin de verificar las condiciones de toda la zona e investigar los móviles del accidente.

El accidente, de acuerdo con los organismos de socorro, sucedió a eso de las 4:00 p.m., luego de que el conductor perdiera el control del vehículo, por lo que terminó impactando contra una infraestructura, que al parecer era de una empresa identificada como J.M. Estrada. Las autoridades detallaron que, tras lo ocurrido, varias personas quedaron atrapadas en medio de los escombros, pero que, tras la intervención de los bomberos, lograron salvar a las tres personas heridas en el lugar. El conductor de la volqueta fue la víctima mortal.

Así quedaron la volqueta y la infraestructura de la empresa afectada tras el accidente de este jueves. FOTO: Bomberos La Estrella

La emergencia ocasionada por la volqueta que transportaba material generó un grave colapso en la movilidad de la zona. El tráfico en el sector de Ancón, en esta vía que conecta La Estrella con Caldas y la variante, se encuentra detenido. De esta manera, recomiendan a todos los conductores que eviten meterse o pasar por esta zona y tomar diferentes vías alternas como la autopista sur, aunque esta también tiene congestión por el efecto rebote de cierre mencionado.

Mientras investigan el accidente del vehículo con placas SRO 604, unidades del Cuerpo de Bomberos de La Estrella (14) e Itagüí (10), junto a la Policía de Tránsito y el personal de paramédicos, atienden a los heridos en el lugar de los hechos. Por otro lado, personal de criminalística realizará el levantamiento del cuerpo del conductor fallecido en el accidente, al mismo tiempo que se investiga las razones de la falla mecánica de este siniestro vial.

Las autoridades llegaron al lugar para atender la emergencia y a los heridos después del accidente. FOTO: Bomberos La Estrella

A través de una publicación en redes sociales, los Bomberos de La Estrella confirmaron el accidente, dieron más detalles y señalaron que, debido al impacto del vehículo contra la empresa J.M. Estrada, evacuaron 100 personas ante el riesgo del colapso del resto de la estructura. “Hacia las 16:00 horas (4:00 p.m.) se presentó un accidente de tránsito en el sector de Ancón, al lado de la empresa J.M. Estrada, donde un vehículo volqueta doble troque al parecer perdió sus frenos. Tenemos tres personas lesionadas trasladadas a varios hospitales y un 901, que es el conductor que falleció”, concluyeron los bomberos.