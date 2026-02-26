El presidente de LaLiga ve a Vinícius como “un referente” en la lucha contra el racismo

El presidente la Liga de Fútbol Profesional española (LaLiga), Javier Tebas, defendió este jueves en Londres la lucha contra el racismo en su deporte, señalando que el brasileño Vinícius, del Real Madrid, se ha convertido en un “referente” de esa batalla.
Tebas, de 63 años, presente en la capital británica para intervenir en el simposio “Business of Football Summit” (Cumbre del Negocio del Fútbol), defendió que el brasileño pueda celebrar sus goles, sin que la forma en que lo haga sea considerada una provocación.
En una reunión con una quincena de periodistas en Londres, reconoció que existen incidentes racistas en el fútbol español, rechazando que en su campeonato haya más que en otros.
“Yo no sigo una clasificación de otras competiciones de si hay más o menos insultos racistas. Pero sí sé que hay incidentes racistas (en LaLiga). La diferencia está que en España, la persona que ha tenido muchos incidentes más en el pasado ha sido Vinícius, que es un referente de la lucha contra el racismo”, dijo Tebas.
El presidente de LaLiga, que lleva trece años en un cargo que ocupará hasta finales de 2027, añadió que Vinícius “además juega en el Real Madrid, que es el club número uno del mundo. Y eso hace todavía que sea un altavoz cuando hay problemas”.