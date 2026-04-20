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Viruela símica Clado Ib llega a Antioquia: todo lo que debe saber para protegerse

Actualmente en el país hay un acumulado de 4.825 casos confirmados de viruela símica, todos de Clado II, que no es tan crítico como el Clado Ib.

  • Las llagas aparecen entre uno o cinco días después de los primeros síntomas. FOTO GETTY.
    Las llagas aparecen entre uno o cinco días después de los primeros síntomas. FOTO GETTY.
  • Viruela símica Clado Ib llega a Antioquia: todo lo que debe saber para protegerse
  • Viruela símica Clado Ib llega a Antioquia: todo lo que debe saber para protegerse
El Colombiano
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hace 2 horas
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El pasado sábado 18 de abril, MinSalud confirmó que se detectó el primer caso de mpox, más conocida como viruela símica, de Clado Ib en Colombia, el cual fue ubicado en el departamento de Antioquia.

Si bien la máxima entidad de salud del país señaló que “Este hallazgo no modifica, por sí mismo, el nivel de riesgo para la población general, dado que actualmente no se evidencia transmisión comunitaria asociada al mismo y se encuentra bajo seguimiento estricto por parte de las autoridades sanitarias”, sí sugirió una serie de recomendaciones a la ciudadanía con el fin de prevenir contagios.

Lea más: MinSalud confirma el primer caso de viruela símica de Clado Ib en el país: fue ubicado en Antioquia

En primer lugar, es clave reconocer síntomas como fiebre, dolor muscular, ganglios inflamados y erupciones cutáneas, lo que se conoce como “granitos” o “ampollas”. Si la persona identifica este tipo de síntomas, de inmediato debe aislarse, evitar el contacto con otros y consultar a su Entidad Promotora de Salud (EPS).

Otras de las recomendaciones son tener una correcta higiene de manos, no compartir objetos de uso personal y, sobre todo, evitar el contacto físico o íntimo con aquellos que manifiesten tener uno o varios síntomas de la viruela símica.

Viruela símica Clado Ib llega a Antioquia: todo lo que debe saber para protegerse

Entérese: Tres capturas y una prófuga: así va el caso de las 48 mujeres contagiadas por una micobacteria en Medellín

En cuanto al apartado sexual, MinSalud hace algunas precisiones importantes que se deben tener en cuenta.

“Adoptar prácticas sexuales seguras como disminución del contacto directo con lesiones en caso de presentarse fluidos corporales, así como evitar relaciones sexuales en los casos en que se presenten síntomas, limitar el número de parejas sexuales y utilizar métodos de barrera como el preservativo, aunque estos no eliminan completamente el riesgo en el caso de mpox, ya que el contacto piel a piel también puede transmitirla”.

Si se contagió, ¿qué debe hacer?

Si alguien presenta los signos y síntomas mencionados anteriormente, las autoridades sanitarias recomiendan aplicar el aislamiento con otras personas y mascotas, mientras que la piel sana, y acudir al médico. Adicionalmente, no rascarse y mantener las lesiones limpias con el propósito de que no haya complicaciones, como infecciones secundarias.

Viruela símica Clado Ib llega a Antioquia: todo lo que debe saber para protegerse

Como medida de prevención, el Ministerio de Salud y Protección Social a través del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) permite el acceso a la vacuna contra la viruela símica.

El esquema de vacunación consta de dos dosis y está indicada para mayores de 18 años que hayan tenido contacto con un caso confirmado y, a su vez, se consideren en alto riesgo de exposición o infección por pertenecer a los siguientes grupos:

- Personas que viven en entornos cerrados.

- Personas con varias parejas sexuales.

- Personas que viven con VIH.

- Talento humano en salud con exposición directa, sin el uso correcto de elementos de protección personal.

Si se ve en la necesidad de solicitar la vacuna contra la viruela del mono en Antioquia, debe dirigirse a su Entidad Promotora de Salud (EPS), o comunicarse a una de sus líneas de atención para realizar el trámite de acceso al biológico.

Bloque de preguntas

¿Dónde solicitar la vacuna contra la viruela símica en Medellín y Antioquia?
Debe contactar directamente a su EPS o acudir a los puntos de atención de la red prestadora de salud. La vacuna está priorizada para contactos estrechos de casos confirmados y grupos de alto riesgo.
¿Cuáles son los signos de alarma del mpox Clado Ib?
Los síntomas principales incluyen fiebre alta, ganglios inflamados, dolor muscular y la aparición de erupciones cutáneas (ampollas) que suelen empezar en la cara o genitales y extenderse al resto del cuerpo.
¿Cómo se transmite esta variante de viruela símica?
Se transmite por contacto directo piel con piel, contacto sexual, fluidos corporales o al compartir objetos personales como toallas y sábanas con una persona infectada.

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Virus
Viruela del mono
Enfermedad
Antioquia
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