Panfletos, armas y drogas: los hallazgos tras operativo por ola de homicidios en la zona de El Ajizal, en Itagüí

La captura de seis personas con volantes intimidatorios para la población, con armas y con estupefacientes hace parte de los primeros resultados presentados de la acción oficial para conjurar la situación de zozobra que se vive en las veredas El Ajizal, Los Gómez y El Porvenir de Itagüí.

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En esta área rural en solo diez días se presentaron cinco homicidios como producto de una guerra entre facciones armadas. La situación ha alterado la vida cotidiana de la población.

La última de estas muertes registradas ocurrió el martes pasado y sucedió dentro de un local comercial. El presunto sicario salió corriente y fue perseguido por una persona, ante lo cual el homicida siguió disparando y logró huir.

Según han explicado las autoridades, el origen de todo sería una guerra entre la banda El Ajizal con un grupo conformado por venezolanos que trabajaba para ellos y decidió independizarse y disputarle el poder territorial para apoderarse de las rentas del microtráfico y las extorsiones.

Entre las víctimas de los días previos están Cristian Camilo Úsuga Higuita, un joven conocido como La Chinga, y Norelkis del Carmen Cepeda Blanco, una mujer venezolana de 26 años y madre de tres niños que fue asesinada en la puerta de su casa en El Porvenir.

Cada crimen provoca una retaliación, y la lista sigue creciendo. Un dato que ayuda a dimensionar la gravedad de la situación es que en todo 2025 en esta ciudad hubo 11 personas asesinadas y este año, apenas cuando yendo por la mitad van 10 homicidios en el municipio.

Este miércoles el alcalde Diego Torres dio a conocer los resultados de la acción integral que se ha desplegado en las veredas, en el cual mencionó la aprehensión de dos capturados en flagrancia cuando distribuían panfletos intimidatorios.

También cayó una mujer con una pistola 9 mm, dos proveedores y municiones; un hombre con un revólver calibre 38 y con munición; otro con munición de fusil y otro más con gran cantidad de estupefacientes.

Así mismo fue desmantelada una bodega que era utilizada para el almacenamiento de drogas psicoactivas, donde las autoridades incautaron aparatos de comunicación.

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El mandatario local explicó que los homicidios registrados en el área corresponden estrictamente a un ajuste de cuentas y una vendetta interna entre criminales de nacionalidad colombiana y venezolana, producto de la misma disputa por el control territorial que quieren tomarse y que la institucionalidad ya estaba interviniendo.

Las acciones han incluido una toma de la Fuerza Pública a través de patrullajes por tierra y por vía aérea con el helicóptero Halcón de la Policía y drones, así como la presencia masiva de funcionarios de la administración municipal.

Adicionalmente las autoridades dispusieron el acompañamiento y seguimiento continuo a través del sistema de cámaras de seguridad.

Torres también anunció una recompensa de hasta 80 millones de pesos por información que permita la judicialización y captura de los miembros de las organizaciones delictivas que están enfrentadas.