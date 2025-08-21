En video | Este es el momento en el que derriban helicóptero de la Policía en el Nordeste de Antioquia

En un video que difundió el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quedó registrado el momento en el que con un dron fue derribado un helicóptero de la Policía Nacional, en un hecho que dejó 12 personas muertas y otras cuatro heridas. Los hechos ocurrieron en la vereda El Toro, de Amalfi, en los límites con Anorí, en el Nordeste antioqueño, cuando la aeronave se disponía a recoger a los uniformados que fueron atacados con tatucos por parte de miembros del frente 36 de las disidencias de las Farc.

En ese momento, integrantes de este grupo armado utilizaron un dron, al parecer cargado con explosivos, para golpear el rotor trasero de un Black Hawk UH60, haciéndolo caer. Amplíe la noticia: Urgente: Con un dron derribaron un helicóptero de la Policía en el Nordeste de Antioquia; 11 policías muertos De acuerdo con informes de inteligencia, el ataque se produjo en dos etapas por parte de este grupo armado: la primera ocurrió en un ataque desde la tierra, cuando insurgentes dispararon contra los policías, por lo que pidieron apoyo aéreo. Lea también: Cinco asesinatos y miles de confinados en Anorí por combates entre Clan del Golfo y alianza guerrillera En ese momento llegó el helicóptero y, según se observa en las imágenes compartidas por el gobernador de Antioquia, cuando va llegando a la zona, sufre el ataque en el rotor trasero, lo que provocó una explosión mientras la aeronave se precipitaba.

Hasta el momento no ha trascendido la identidad de los uniformados muertos en este ataque, el primero con un dron en el departamento y el primero que se registra desde el 9 de enero de 2014 en esta misma jurisdicción, con cinco militares muertos. El ataque, según las primeras versiones, fue perpetrado por el frente 36 de las disidencias de las Farc. Según expresó el gobernador, “todo indica que se trató de un ataque de disidencias al mando de Calarcá, un criminal al que el gobierno Petro le da tratamiento de ‘angelito’”.