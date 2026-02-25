Más de 23.000 extranjeros llegaron a Medellín a practicarse procedimientos médicos

La visita de un campeón delSuperbowl de la NFL a Medellín para hacerse un tratamiento de células madre mostró la importancia de la capital antioqueña dentro del mapa del turismo médico en el mundo. En 2024, 23.323 extranjeros viajaron exclusivamente a la ciudad para realizarse procedimientos a todos los niveles, desde chequeos generales hasta tratamientos más complejos como el del deportista en cuestión.
Cam Jurgens, campeón con los Philadelphia Eagles del Superbowl en el 2025, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una lesión en su espalda. Sin embargo, su estado de salud se complicó y la última temporada no pudo disputar ni un encuentro.