Denuncian presunta “universidad de papel” ligada a socios de la U. San José

En medio del entramado que rodea a la Fundación Universitaria San José, se conoció otra denuncia que involucraría a cercanos de esta entidad de educación superior. Se trata de un supuesto esquema en el que socios de esta institución, quienes presuntamente habrían creado otra universidad de “papel” y que desde allí estarían beneficiándose económicamente.
La denuncia la dio a conocer la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, quien aseguró que este se trataría de un nuevo episodio relacionado con esta entidad educativa.