Arrecia el invierno: más de 200 personas damnificadas por vendaval en Ituango, norte de Antioquia

En total, 60 familias habían sido censadas al mediodía de este jueves como afectadas por la pérdida de los techos de sus casas, como consecuencia del vendaval que se desató un día antes en el municipio de Ituango, en el norte de Antioquia.

El coordinador local de Gestión de Riesgo de Desastres, Edinson Aviles, informó que los grupos familiares están compuestos por 205 personas.

El miércoles en la madrugada se presentó en Ituango un fuerte aguacero acompañado de una ventisca tanto en la zona urbana como en un área considerable del sector rural, lo cual ocasionó que muchas casas perdieran parte de sus techos y cubiertas.

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Eso dejó a la intemperie a las familias que habitaban en ellas, de manera que se les mojaron enseres, camas, cobijas, sábanas y otros elementos de hogar. Sin embargo, hasta ahora no ha sido necesaria la evacuación de ninguna de las casas.

“Hay unas en las que se levantó el techo, pero la misma gente ha ido tapando los huecos mientras llegamos con las ayudas”, explicó Aviles.