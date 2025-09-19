Los secretos de Eterna, la vajilla antioqueña que le regalaron al papa León XIV

La vajilla fue empacada con sumo cuidado, tal vez con un poco más que cualquier otra. Salió desde tierras antioqueñas hacia Bogotá y allá le dieron rumbo al destino para el que fue creada: Roma. Veinte piezas de cerámica llegaron al Vaticano, a las manos del papa León XIV, desde un taller de El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño; noticia ya conocida por muchos desde hace un par de semanas cuando fue divulgada en los medios de comunicación. Pero hay detalles detrás de ese hecho que llenó de orgullo a gran parte de un pueblo que preserva el legado ceramista desde hace casi 127 años.
Todo empezó a mediados de julio pasado. En la empresa Herencias Cerámicas —una de las casi 14 ubicadas en toda la avenida de entrada al pueblo hasta el parque de ese municipio— recibieron una llamada de la Embajada de Colombia en el Vaticano y les dijeron que necesitaban un regalo. Diego Alzate Ríos, que se encarga de las relaciones comerciales de la empresa, cuenta que habló Iván Velásquez, exministro de Defensa y designado por el gobierno nacional como embajador del país en la Santa Sede a mediados de este año.
El 5 de septiembre pasado, en el Palacio Apostólico Vaticano, Velásquez le presentó al pontífice sus cartas credenciales y fue ahí que le entregó la vajilla que viajó unos 9.400 kilómetros. Le dijo que el regalo provenía de su tierra, Antioquia —el embajador nació en Medellín—, que era una tradición de más de 120 años, elaborada por familias de El Carmen de Viboral y “totalmente hecha a mano”. El papa, sonriente, agradecía, mientras observaba y tocaba los platos, lisos al tacto, brillantes, tan bellos como son las piezas de esta tradición. El diseño que miraba León XIV dejaba ver un cogollo y unos ramilletes pulidos, todo en tono verde, uno de los tres colores —los otros dos son azul cobalto (el original) y rojo— en los que viene esa vajilla, llamada Eterna.