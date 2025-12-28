Vacaciones en Central Florida: una experiencia completa para los colombianos que buscan mucho más que Orlando

Cuando los colombianos planean unas vacaciones en Estados Unidos, Florida aparece casi de manera automática como uno de los destinos favoritos. El clima cálido, la conectividad aérea y la oferta turística hacen del “Estado del Sol” una elección natural. Sin embargo, más allá de los parques temáticos tradicionales de Orlando, existe una región que combina diversión familiar, descanso, naturaleza, historia y gastronomía, ideal para quienes desean un viaje equilibrado y auténtico: Central Florida. Ubicada estratégicamente entre Tampa y Orlando, esta zona permite moverse con facilidad y descubrir ciudades que conservan el encanto local sin renunciar a la comodidad y la infraestructura turística. Para el viajero colombiano, representa una oportunidad de conocer una Florida distinta, menos congestionada, pero igual de fascinante. Lakeland: historia, confort y sabor local

Uno de los puntos clave de Central Florida es Lakeland, una ciudad rodeada de lagos y con un centro urbano lleno de vida. Allí se encuentra el Terrace Hotel Lakeland, una joya arquitectónica inaugurada en 1924 que hoy hace parte de la colección Tapestry by Hilton. Su reciente renovación logró mantener intacto el espíritu histórico del lugar: escaleras originales, pisos de baldosas clásicas y una decoración que remite al glamour de los años veinte, combinada con habitaciones modernas, amplias y confortables. Desde los pisos superiores del hotel, las vistas al lago Mirror y al downtown son un privilegio. Además, su ubicación permite recorrer a pie restaurantes, bares y teatros, muchos de ellos con ambiente latino, música en español y una oferta gastronómica que resulta cercana al paladar colombiano. Lakeland es ideal para quienes desean descansar después de jornadas intensas en los parques o simplemente disfrutar de una ciudad tranquila, segura y acogedora. Winter Haven: el paraíso de los más pequeños

Para las familias que viajan con niños, Winter Haven se convierte en una parada imprescindible. Allí se encuentra el Peppa Pig Theme Park, el primero en el mundo dedicado exclusivamente a este personaje. El parque está pensado para niños pequeños y ofrece una experiencia segura, educativa e inclusiva, con atracciones suaves, zonas de agua, juegos interactivos y espectáculos diarios. Uno de sus grandes valores es el enfoque familiar: todo está diseñado para que padres e hijos compartan tiempo de calidad sin el estrés de largas filas o distancias excesivas. Es un parque que se puede recorrer cómodamente en medio día, lo que lo convierte en una excelente opción para quienes viajan con niños en edad preescolar o buscan un plan tranquilo. Muy cerca se encuentra LEGOLAND Florida Resort, un complejo mucho más amplio que cautiva a niños, adolescentes e incluso adultos. Con más de 55 atracciones, parques acuáticos, montañas rusas, áreas de construcción LEGO y espacios educativos, LEGOLAND logra combinar entretenimiento y aprendizaje. Además, cuenta con hoteles temáticos que permiten vivir la experiencia desde el alojamiento, algo que resulta especialmente atractivo para familias que buscan comodidad y diversión sin desplazamientos largos. Lake Kissimmee: la Florida natural y salvaje