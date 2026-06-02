¿Sin dinero para un posgrado? La UdeA tiene becas para 2026-2

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de formación avanzada, la Universidad de Antioquia abrió su convocatoria de becas para programas de maestría y doctorado del periodo 2026-2, dirigida especialmente a estudiantes con un buen desempeño académico y limitaciones económicas.
La UdeA destinó una bolsa cercana a los $3.789 millones, financiada con recursos del Sistema Universitario de Posgrados, el Codi y las unidades académicas.
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Las becas contemplan montos específicos: los estudiantes de maestría podrán recibir hasta $3 millones por semestre durante cuatro semestres, mientras que quienes cursen doctorados podrán acceder a apoyos de hasta $6 millones por semestre durante ocho períodos académicos.
La convocatoria está abierta para quienes hayan sido admitidos en programas de posgrado con ingreso previsto para el próximo semestre de este año, y para estudiantes que actualmente cursan maestrías o doctorados y se destacan por su rendimiento académico.