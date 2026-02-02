Uber devolvió dinero a usuario al que le cobraron $1,6 millones por viaje del aeropuerto a Sabaneta

Al usuario de Uber al que le cobraron por un recorrido entre el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, y Sabaneta lo mismo que vale un viaje en avión entre Medellín y Madrid, España, le devolvieron todo el dinero del recorrido en la mañana de este lunes, aseguró la empresa de plataforma para transporte. Similar decisión tomaron con un usuario al que le habían cobrado casi cuatro veces por un viaje que inicialmente costaban 15.000 pesos en Antioquia, caso denunciado por este diario. “Después de una verificación interna, ya se le hizo la devolución del dinero al usuario por el cobro que se le hizo”, señalaron desde la plataforma de transporte, desde la cual al usuario le habían cobrado 1.624.942 pesos de su tarjeta de crédito, luego de hacer el recorrido en la mañana del pasado domingo. El usuario había llegao procedente de un vuelo procedente de Bogotá.

Johan Coy, un ilustrador bogotano que se encuentra radicado en Sabaneta, relató que “el costo de esa carrera marcaba 127.460 pesos, que es un valor aproximado de lo que cuesta normalmente ese trayecto. Cuando llegué a mi casa, me llegó un mensaje del banco indicando que Uber me había hecho un cobro por un valor de 1.624.942 pesos. Pensé que se trataba de un error en el mensaje. Ingresé a la app y, efectivamente, la carrera aparecía por ese valor”. Entérese: Hasta $4,7 millones de multa por cada servicio: así castigaría la ley a quienes usen las plataformas como Uber o DiDi Tras hacer el reclamo, la molestia incrementó porque la asesora le había dicho que de su recorrido le habían ahorrado 73.536 pesos, aunque en realidad el mismo le había costado 1.275% más del valor inicial. Esto lo llevó a exponer su caso en su cuenta de X @Johan_CoyR mediante un hilo, pese a no ser una persona muy activa en esta red social.

Después de las verificaciones, a este ilustrador le cobraron por su viaje el valor inicial, es decir, 127.460 pesos, recuperando así 1.497.482 pesos en su tarjeta de crédito, además de una disculpa por las molestias ocasionadas. Se desconoce si en compensación le dieron algún beneficio adicional en sus viajes futuros. Le puede interesar: Gobierno radicó proyecto que tumbaría las plataformas de movilidad y sancionaría incluso a quienes usen el servicio Algo similar ocurrió con un usuario de la aplicación, quien a comienzos de año le habían cobrado por un recorrido 99.800 pesos, cuando en realidad este le había sido programado por 15.000 pesos. El inconveniente se generó porque el conductor de la aplicación no había cerrado el recorrido, sino hasta cuatro horas después de hacerlo, lo que generó este cobro excesivo.