Uber devolvió dinero a usuario al que le cobraron $1,6 millones por viaje del aeropuerto a Sabaneta

Al usuario de Uber al que le cobraron por un recorrido entre el aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, y Sabaneta lo mismo que vale un viaje en avión entre Medellín y Madrid, España, le devolvieron todo el dinero del recorrido en la mañana de este lunes, aseguró la empresa de plataforma para transporte. Similar decisión tomaron con un usuario al que le habían cobrado casi cuatro veces por un viaje que inicialmente costaban 15.000 pesos en Antioquia, caso denunciado por este diario.
“Después de una verificación interna, ya se le hizo la devolución del dinero al usuario por el cobro que se le hizo”, señalaron desde la plataforma de transporte, desde la cual al usuario le habían cobrado 1.624.942 pesos de su tarjeta de crédito, luego de hacer el recorrido en la mañana del pasado domingo. El usuario había llegao procedente de un vuelo procedente de Bogotá.