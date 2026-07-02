Pretendían vender tusi con forma de ositos cerca de colegios de Itagüí: así cayó la banda

Una estructura dedicada al tráfico de drogas sintéticas fue desmantelada en las últimas horas en Itagüí. Según las autoridades, la organización distribuía tusi en presentaciones con forma de ositos para facilitar su venta en entornos cercanos a colegios y zonas frecuentadas por jóvenes. En el operativo fue capturado alias Julio, señalado de integrar esta red, y fueron incautadas cerca de 2.000 dosis de la sustancia, valoradas en más de $60 millones. El alcalde de Itagüí, Diego Torres, fue contundente al describir el hallazgo: “Querían hasta entregárselo a nuestros niños porque habían sido dosificados en pequeñas dosis, en pastillas, con figuras infantiles para ponerlas en ese canal de distribución”. El mandatario calificó la situación de grave y advirtió sobre las consecuencias del consumo: “Esta droga está envenenando a nuestros jóvenes, generando un daño irreversible. Es la que está generando necrosis y amputaciones de dedos, manos y extremidades en jóvenes de la ciudad”. De acuerdo con la investigación, la organización hacía parte de las estructuras delincuenciales que operan en la vereda de El Ajizal, uno de los sectores donde se ha intensificado la violencia por cuenta de disputas por las rentas criminales en el municipio. Entérese: Guerra en El Ajizal: cinco muertos en diez días por disputa entre bandas en zona rural de Itagüí

Otro golpe contra el Ajizal

En un segundo operativo, en la vereda Los Gómez, fue capturado Edwin Alexánder Tabares Restrepo, alias Dogui, de 27 años, presunto integrante del grupo de delincuencia organizada El Ajizal. La captura se dio cuando unos uniformados realizaban un patrullaje en la zona. Cuando el hombre notó la presencia de la Policía, intentó huir, pero fue interceptado tras una persecución. Le encontraron oculto, en la pretina del pantalón, un revólver con cinco cartuchos listos para ser accionados, arma que será sometida a análisis para establecer si fue usada en homicidios recientes en el municipio. La Fiscalía lo señala de cumplir funciones relacionadas con la ejecución de asesinatos para esa estructura, y un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

“Gracias a la articulación de nuestra Secretaría de Seguridad, fuerza pública y Fiscalía, además de un importante componente tecnológico que este año llegará a más de 1.200 cámaras de seguridad y un fuerte despliegue de investigación judicial, solo en 2026 hemos capturado a 396 personas por diferentes delitos e incautado 14 armas de fuego” aseguró el Alcalde. También agregó que su objetivo es seguir dando golpes en contra de la delincuencia y “de aquellos que quieren envenenar a nuestras juventudes y nuestros niños”, afirmó. Según informó la Alcaldía, en lo corrido del año han incautado 50.978 dosis de marihuana, 4.909 dosis de cocaína, 6.855 dosis de base de coca, 2.267 dosis de bazuco y 2.014 dosis de drogas sintéticas.

Los riesgos del tusi