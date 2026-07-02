Pretendían vender tusi con forma de ositos cerca de colegios de Itagüí: así cayó la banda

Una estructura dedicada al tráfico de drogas sintéticas fue desmantelada en las últimas horas en Itagüí. Según las autoridades, la organización distribuía tusi en presentaciones con forma de ositos para facilitar su venta en entornos cercanos a colegios y zonas frecuentadas por jóvenes. En el operativo fue capturado alias Julio, señalado de integrar esta red, y fueron incautadas cerca de 2.000 dosis de la sustancia, valoradas en más de $60 millones.
El alcalde de Itagüí, Diego Torres, fue contundente al describir el hallazgo: “Querían hasta entregárselo a nuestros niños porque habían sido dosificados en pequeñas dosis, en pastillas, con figuras infantiles para ponerlas en ese canal de distribución”. El mandatario calificó la situación de grave y advirtió sobre las consecuencias del consumo: “Esta droga está envenenando a nuestros jóvenes, generando un daño irreversible. Es la que está generando necrosis y amputaciones de dedos, manos y extremidades en jóvenes de la ciudad”.
De acuerdo con la investigación, la organización hacía parte de las estructuras delincuenciales que operan en la vereda de El Ajizal, uno de los sectores donde se ha intensificado la violencia por cuenta de disputas por las rentas criminales en el municipio.
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