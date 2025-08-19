“Melos” quedaron 500 soldados en Antioquia con los morrales nuevos que les entregaron

Quinientos soldados que prestan sus servicios en varias partes de Antioquia parecen ahora “de mejor familia” con los morrales de campaña nuevos que les entregaron este martes, 19 de agosto.

Esta implementación fue financiada con los recursos recaudados de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana y fue proporcionada a los militares de la Séptima División del Ejército por parte del gobernador, Andrés Julián, Rendón, quien estuvo acompañado de varios alcaldes, diputados y personas del común.

La implementación completa que les están otorgando a los uniformados con el recurso que se obtiene de esa fuente extraordinaria comprende no solo los maletines, sino botas, cascos, chalecos blindados, ponchos impermeables, hamacas, radios, motos y carros.

La asignación benefició de manera concreta a los Escuadrones Militares y Policiales Antioquia Segura – EMPÁS y pertenecientes a las brigadas Cuarta, Décima Primera, Décima Cuarta y Décima Séptima.

“Esta dotación de material de intendencia dignifica su labor y es muy representativo para nosotros concurrir, gracias al esfuerzo de los ciudadanos, porque llevan mucho tiempo sin recibir este tipo de implementos. Hoy lo tendrán, queridos soldados, gracias a que miles de antioqueños se han sumado a esta causa y han decidido reconocer el esfuerzo que tanto han hecho por nosotros”, dijo el mandatario seccional en el acto de entrega.

Los morrales están confeccionados con altos estándares de la industria militar y les permitirán llevar a los soldados suministros y herramientas, así como raciones hasta por 15 días.

Otra ventaja es que les da mayor libertad de movimiento y aporta versatilidad durante maniobras o trabajo de campo, ya que se adaptan a diferentes tareas. Igualmente, aseguran una distribución uniforme del peso entre la espalda y los hombros, reduciendo la fatiga.

“Estos equipos y los 29 vehículos que recibimos van a fortalecer las capacidades tácticas y operacionales del Ejército”, dijo el comandante de la Séptima División del Ejército, mayor general Fabio Leonardo Caro.

El gobernador Rendón anunció que en los próximos días llegará la dotación de chalecos antibalas, cascos blindados, ponchos impermeables, botiquines, motocicletas y radios de comunicación, entre otros elementos para los soldados y policías, en el marco de la estrategia EMPÁS.

La inversión durante el presente año de los recursos de la Tasa Especial de Seguridad para dotaciones alcanzará los 73.000 millones de pesos.

La Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana fue aprobada por Ordenanza de la Asamblea a finales de 2024 y tiene vigencia hasta diciembre de 2027, es decir, durante la administración de Rendón en la Gobernación de Antioquia. Esta consiste en una contribución que deben aportar los estratos 4, 5 y 6, de acuerdo con su consumo de energía. La misma medida rige para los establecimientos industriales y comerciales, así como para las entidades públicas.

Se estima que por este concepto el Departamento recaudaría alrededor de un billón de pesos, cuyo destino es la mejor dotación de la Fuerza Pública y la financiación de otros programas que redunden en mejorar la seguridad de los antioqueños.

