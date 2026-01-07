Procuraduría ratifica la suspensión del general Huertas y Wilmar Mejía por presuntos nexos con Calarcá; pero Mejía sigue mandando en la UdeA

La Procuraduría General de la Nación dejó en firme la suspensión provisional por tres meses contra el general del Ejército Juan Miguel Huertas y el director de Inteligencia Estratégica de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía.
La decisión, ratificada el pasado 23 de diciembre, se fundamenta en la necesidad de evitar que los funcionarios interfieran en la investigación disciplinaria que se adelanta en su contra por presuntos nexos con la Disidencia de las Farc al mando de alias Calarcá.
Sin embargo, la medida disciplinaria ha desatado un choque institucional en Antioquia. A pesar de la inhabilidad sobreviniente que alega la Gobernación, Wilmar Mejía ha continuado participando en las sesiones del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de Antioquia, donde funge como delegado directo del presidente Gustavo Petro.