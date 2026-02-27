x

Deportes Tolima sufrió, pero avanzó a la tercera fase de la Copa Libertadores tras el cobro de penales

Colombia mantiene dos equipos en estas fases: DIM y Tolima, que ahora se medirán ante Juventud de Las Piedras de Uruguay y el O’Higgins de Chile, respectivamente.

    Los jugadores del Deportes Tolima celebran con el arquero Neto Volpi gran figura en los lanzamientos de tiro penal, que les permitió avanzar a la tercera fase de la Copa Libertadores. FOTO TOMADA X@cdtolima
Agencia AFP
hace 2 horas
El debutante uruguayo Juventud de Las Piedras y el Deportes Tolima se quedaron con los dos últimos cupos hacia la tercera ronda de la Copa Libertadores 2026, que tendrá como cruce estelar el duelo entre el excampeón brasileño Botafogo y Barcelona de Guayaquil.

Juventud de Las Piedras de Uruguay será el rival del Independiente Medellín que dirige Alejandro Restrepo, que dejó en el camino a Liverpool uruguayo.

El Deportes Tolima se dejó empatar la serie 1-1 ante Deportivo Táchira en el último minuto del tiempo regular, pero en los penales (3-0) fue más efectivo y selló bajo la lluvia de Ibagué su paso a la tercera ronda.

Contrario a su estilo vertiginoso y ultraofensivo, el equipo colombiano dirigido por Lucas González salió en casa con un poco más de cautela a cuidar la diferencia en el estadio Manuel Murillo Toro.

Tras un primer tiempo trabado y sin opciones claras, la historia de la ida en San Cristóbal se repitió y las soluciones para el Tolima volvieron a llegar desde el banquillo.

Los ingresos de Jersson González y Luis “El Chino” Sandoval pusieron a Táchira contra las cuerdas e incluso confeccionaron un gol anulado a instancias del VAR.

Faltando cinco minutos para que los tolimenses sentenciaran la llave, el Carrusel Aurinegro, dirigido por el exmediapunta uruguayo Álvaro “Chino” Recoba, inclinó la cancha y tuvo su mejor momento en el epílogo.

A dos minutos del pitazo final, Deportivo Táchira empató la serie con un penal derivado de una mano clara de Jáder Valencia, que convirtió en gol Luis “Cariaco” González y llevó la serie a los penales.

Sin embargo, desde los once metros los tachirenses, incluido Cariaco, erraron sus tres cobros de múltiples formas: afuera a un costado, por arriba del travesaño y a las manos del portero Neto Volpi.

Los jugadores de Deportes Tolima, apretados por los gritos de los hinchas que temían la épica venezolana, fueron fulminantes en los cobros y celebraron con su gente en medio de una lluvia torrencial.

“Nos hemos preparado para este escenario ya desde el semestre pasado, pensando que, llegando a la final, podrías enfrentar a cualquier rival e irte a una definición por penales. Los venimos entrenando desde hace seis meses”, dijo sobre los cobros el técnico Lucas González al final de partido.

Deportes
Fútbol
Copa Libertadores
Deportes Tolima
Ibagué
Lucas González
Utilidad para la vida