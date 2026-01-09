x

La Manuela se subasta, pero la herida sigue abierta: víctimas del cartel de Medellín dudan de la reparación que habrá

Aunque la SAE aseguró que los recursos obtenidos en la subasta ingresarán al fisco para apoyar a las víctimas, estas expresan dudas sobre que la promesa se cumpla. Aquí los detalles.

  • Las víctimas de Pablo Escobar en Medellín pidieron una verdadera reparación integral a la Sociedad de Activos Especiales. FOTO: EL COLOMBIANO
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

09 de enero de 2026
Por $7.700 millones fue subastada la finca La Manuela, uno de los predios más emblemáticos que perteneció a Pablo Escobar y que durante años estuvo ligado al poder del narcotráfico en Colombia. El inmueble hace parte del proceso de recuperación de bienes incautados al crimen organizado, liderado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que busca convertir estos símbolos del poder ilegal en activos al servicio de la legalidad y el Estado.

Sin embargo, para algunas víctimas del cartel de Medellín, la subasta no representa una verdadera reparación. Así lo manifestó Carlos Mario Zuluaga Valencia, hijo del magistrado Gustavo Zuluaga Serna, asesinado por orden de Escobar en la década del 80, quien aseguró que la subasta de La Manuela no significa nada, debido a que a su concepto, en Colombia nunca ha existido una reparación real ni justicia para quienes padecieron la violencia del narcotráfico.

Le puede interesar: La millonaria suma por la que fue subastada la finca La Manuela en Guatapé, que era de Pablo Escobar

Para nosotros no es nada significativo ni es una muestra de que el Estado esté en capacidad de reparar o de impartir justicia. La mayoría de las personas del cartel de Medellín que está libre tuvieron algún tipo de justicia en el exterior o nunca fueron capturados. Esto no significa nada”, afirmó Zuluaga.

Carlos Mario recordó que, en su caso, la única forma de reparación fue simbólica y vino desde los medios de comunicación, al visibilizar el asesinato de su padre y las graves heridas que sufrió su madre, quien además se encontraba en estado de embarazo y en condición de indefensión.

Es de anotar que la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, aseguró que los recursos obtenidos con la subasta ingresarán al fisco para apoyar a las víctimas, sin embargo, Zuluaga cuestionó que esto sea posible debido a la cantidad de víctimas que hay del cartel de Medellín.

“Las víctimas son miles, infinitas. No sé cómo irán a hacer esa reparación con un solo inmueble, ni a dónde van a parar esos recursos. No creo que realmente vayan a las víctimas”, sostuvo.

Finalmente, el llamado de las víctimas sigue siendo el mismo: verdad, justicia y reparación integral. Para Zuluaga, la reparación económica nunca ha existido, incluso décadas después de los hechos.

El Estado fue negligente, la política estuvo permeada por el narcotráfico en temas políticos. Es muy difícil creer. No creemos en este tipo de situaciones. Desde nuestro punto de vista creemos que Colombia sigue peor que lo que estuvo en aquella época, porque con esos dineros se siguen comprando conciencias y se sigue haciendo política”, concluyó.

¿Cuál es la historia de La Manuela?

La Manuela, ubicada en un islote a orillas del embalse Peñol-Guatapé –en jurisdicción del municipio de Guatapé– fue construida a mediados de la década de los años 80 por Pablo Escobar, quien lo bautizó en honor a su hija Manuela. Aunque el mito popular aseguraba que sería un regalo para sus 15 años, la finca nunca fue oficialmente inaugurada.

La finca cuenta con un área aproximada de 7.826 metros cuadrados construidos, dentro de un predio mucho mayor que alcanza cerca de 14 hectáreas.

Entérese: Suntuosidades de los narcos marcan a Medellín

En febrero de 1993, pocos meses antes de la muerte del capo, el lugar fue dinamitado y quemado por el grupo Los Pepes, quedando en ruinas la casa principal, las áreas sociales, la piscina, las caballerizas y las canchas deportivas.

Desde entonces, La Manuela se convirtió en una estructura abandonada, marcada por la violencia, el deterioro y la constante visita de morbosos turistas que querían conocer un pedazo de la “verdad verdadera” de la vida del polémico capo.

Desde la caída del capo, el inmueble fue explotado por el mayordomo William Duque hasta inicios de 2019, cuando por medio de diligencia judicial pasó a manos del Estado y fue administrado por la SAE. El predio fue entregado de manera provisional al municipio de El Peñol con la idea de desarrollar allí un proyecto en beneficio de la comunidad.

Más allá de su historia criminal, La Manuela adquirió con el tiempo un atractivo turístico particular, no solo por su pasado, sino por su riqueza natural. En el lugar se conservan árboles exóticos traídos de África, Europa, Chile y Estados Unidos, además de especies poco comunes en la región como magnolias y tulipanes.

