¿Solo los candidatos de Trujillo pueden hacer campaña en Itagüí?

La captura de un escolta de un poderoso funcionario del Congreso que llevaba consigo $145 millones en efectivo, y material propagandístico de la campaña al Senado del representante conservador Daniel Restrepo, volvió a poner al equipo político del senador y exalcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo, en el centro del escrutinio público.
Aunque la detención del escolta fue declarada ilegal por un juez –que consideró irregular que el implicado fuera detenido por 33 horas sin ser llevado a los estrados–, el episodio reavivó todo tipo de suspicacias alrededor de los candidatos del político itagüiseño.
Le puede interesar: Secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, rompe el silencio tras escándalo de los $145 millones en efectivo que cargaba su escolta
Y es que a escasos días de las elecciones legislativas de 8 de marzo, y en medio de un creciente número de alertas por riesgo electoral en diferentes regiones, la situación puso en primer plano múltiples señalamientos de diversos sectores políticos que culpan a ese equipo político de estar presuntamente valiéndose de prácticas non santas para ganar este fin de semana.
En el Valle de Aburrá esos señalamientos han tenido además un capítulo especial en Itagüí, en donde desde varias campañas se ha señalado a los funcionarios de Espacio Público de ese municipio de estar tumbando pasacalles, restringiendo vallas y hasta presuntamente intimidando a candidatos para que no hagan proselitismo en las calles.