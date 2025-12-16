Familiar del exfutbolista Néider Morantes falleció en accidente de bachilleres en Remedios

Las familias de las 17 víctimas del accidente de bus ocurrido este domingo 14 de diciembre se preparan para la última despedida de sus seres amados. El accidente enlutó no solo a la comunidad educativa del Liceo Antioqueño de Bello sino a todo el departamento que se solidarizó con una tragedia que truncó los sueños de los jóvenes que tras graduarse de bachillerato habían decidido viajar a Tolú para celebrar su logro académico y comenzar así una Navidad que prometía ser la antesala a una nueva etapa en sus vidas. Según se conoció, la mayoría de las víctimas ya tenía su cupo en la universidad, varios habían pasado a la UdeA, así que estas eran unas vacaciones especiales para ellos y sus familias.

Pero la vida dio un giro, y en la madrugada de del domingo, cuando llegaban desde Sucre y estaban a medio camino de casa, el bus en el que se transportaban en total 34 excursionistas, dos conductores y un guía se precipitó en jurisdicción de Remedios dejando 16 jóvenes y el conductor fallecido. Una de las víctimas era sobrino del exfutbolista Néider Morantes, quien compartió su dolor a través de redes sociales.

“Agapito, siempre estarás en nuestros corazones. Te amaremos por siempre”, fue el mensaje que compartió el exjugador de DIM, Nacional y Envigado con una foto del joven Juan Andrés Hincapié luciendo orgulloso el diploma de bachiller. También la hija del exjugador hizo una sentida publicación para rendir homenaje a su primo fallecido.