Cuatro días sin agua en La Pintada por falla en el acueducto

En el municipio de La Pintada, cerca del 90 % del área urbana permanece sin agua después de un fallo en el sistema de acueducto, lo que ha provocado una grave emergencia por desabastecimiento en el municipio.

El problema se originó por un daño en el tubo principal que transporta el agua desde el municipio de Támesis hasta la cabecera municipal de La Pintada.

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De acuerdo con las autoridades locales, la falla se reportó desde el pasado martes 14 de abril y la emergencia completa ya varios días, impactando a más de 9.000 personas, además de instituciones educativas, locales comerciales y dependencias oficiales que han tenido que suspender o limitar sus actividades.

El alcalde del municipio explicó que el daño estaría relacionado con fallas en la infraestructura, incluyendo intervenciones previas que no cumplían con los estándares técnicos, lo que agravó la situación.

Además, un movimiento en masa en el sector conocido como Quebrada La Vega contribuyó a la ruptura de la tubería principal, lo que complica las labores de reparación y prolonga la interrupción del servicio de agua potable.

Mientras avanzan los trabajos para restablecer el suministro, la administración municipal, con apoyo de organismos de socorro y entidades de municipios vecinos e incluso de Caldas, ha implementado medidas de contingencia como el abastecimiento mediante carrotanques.

Aunque algunas instalaciones como el hospital, los bomberos y la Policía cuentan con reservas de agua, gran parte de la población sigue dependiendo de la distribución temporal, en medio del llamado de las autoridades a hacer uso racional del recurso mientras se supera la emergencia.

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