¿Temida banda El Ajizal en Itagüí está contra las cuerdas? Propinaron un nuevo golpe al grupo delincuencial

El Gaula y la Policía Metropolitana anunciaron este miércoles 3 de septiembre un duro golpe a los grupos delincuenciales en Itagüí con la captura de integrantes de las bandas El Ajizal y La Unión.

Las 17 diligencias de registro y allanamiento adelantadas en el municipio terminaron con la captura de 14 personas presuntas integrantes de dos grupos delincuenciales. En las investigaciones se determinó que solo uno de los grupos generaba rentas ilegales anuales de más de 5 mil millones de pesos.

El primer operativo fue desarrollado por el Gaula, que adelantó en las veredas El Ajizal, Los Gómez, El Porvenir y el municipio de Barbosa las capturas de alias Verruga, presunto coordinador y a otros cuatro presuntos integrantes de la organización ilegal El Ajizal, conocidos con los alias de Guache, Geovani, Chinga y Chandy.

En otros operativos fueron capturados nueve presuntos integrantes del grupo ilegal La Unión, entre ellos cuatro señalados coordinadores conocidos con los alias de Estiven, Yan, Brayan y Payaso. Estos presuntos delincuentes tendrían su área de acción en al menos 10 barrios de Itagüí.

Particularmente sobre El Ajizal, una de las bandas más antiguas del Valle de Aburrá, las autoridades han propinado una seguidilla de golpes que, según señalaron, tendría contra las cuerdas a este grupo delincuencial. En julio pasado el ejército capturó a alias ‘Bigotes’, señalado como uno de los principales cabecillas.

Lo que señalan las autoridades es que sobre Bigotes pesan graves delitos como concierto para delinquir, pero además tortura y uso de menores para la comisión de delitos. Tres semanas después de la captura de Bigotes cayó otro cabecilla de El Ajizal, Juan Camilo García Saldarriaga, alias Chadu, también con problemas hasta el cuello ante la justicia, pues deberá responder por nada menos que un horrendo caso de extorsión en el que, tras negarse a pagar, Chadu habría ordenado a sus subalternos a quemar vivo al comerciante, el cual se escapó de milagro del atentado.

García Saldarriaga sería el principal articulador de la venta de estupefacientes al menudeo y el responsable de imponer cuotas de dinero a los comerciantes, ganaderos y empresarios de zonas del área metropolitana de Medellín para permitirles ejercer sus actividades económicas. ¿Con tan graves procesos en contra de varios de sus cabecillas, se vendrían nuevos golpes a este grupo criminal?

Lo cierto es que estos golpes minan el poderío de una banda que surgió en una de las zonas más deprimidas del municipio del sur del Valle de Aburrá y que ha atormentado durante años a sus pobladores. El Ajizal, por ejemplo, ha impuesto pagos millonarios a las rutas de transporte público para poder prestar el servicio en el sector, bajo la amenaza de interrumpir totalmente la movilidad, dejando en el aire a cientos de personas. A lo largo de más de 15 años sus integrantes han sido responsables de homicidios, desplazamiento forzado y extorsión.