Pandilleros de la MS-13 reciben condenas de hasta 1.335 años de cárcel en El Salvador

La justicia de El Salvador condenó a decenas de integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) a penas que suman varios siglos de prisión, incluido un caso que supera los 1.300 años, informó este domingo la Fiscalía salvadoreña, según reportó Deutsche Welle (DW). Conozca: En El Salvador pandilleros reciben condenas de hasta 397 y 433 años de cárcel De acuerdo con el ente acusador, 248 miembros de la MS-13 recibieron “condenas ejemplares” por delitos como homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión y narcotráfico. Entre las sentencias se destaca la de un pandillero condenado a 1.335 años de cárcel, mientras que otros recibieron penas que oscilan entre los 463 y los 958 años de prisión.

Según la información citada por DW, los crímenes fueron cometidos entre 2014 y 2022 e incluyen el asesinato de un estudiante universitario y de una futbolista, así como múltiples extorsiones a comerciantes, invasión de viviendas y tráfico de drogas en el departamento de La Libertad. La Fiscalía señaló que los pandilleros habían establecido bases en distintos sectores de esa región para planificar y ejecutar actividades criminales. Siga leyendo: El regreso del 13 y el 18 al fútbol salvadoreño: qué significan y por qué vuelven a usarse El reporte oficial indica que las víctimas de extorsión eran obligadas a pagar sumas de dinero bajo amenazas de muerte, lo que llevó a que algunos comerciantes cerraran sus negocios por temor. El diario local El Salvador, citado por DW, precisó que los condenados pertenecían a la clica TLS de la MS-13.

Integrantes de la Mara Salvatrucha fueron condenados en El Salvador a penas que superan los mil años de prisión por homicidios, extorsión y otros delitos. FOTO: Fiscalía General de la República El Salvador.