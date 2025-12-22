x

Pandilleros de la MS-13 reciben condenas de hasta 1.335 años de cárcel en El Salvador

La justicia salvadoreña impuso penas históricas a 248 integrantes de la Mara Salvatrucha por homicidios, extorsión y narcotráfico, en uno de los fallos más severos desde la implementación del régimen de excepción del presidente Nayib Bukele.

  • Las condenas contra miembros de la MS-13 se dan en el marco del régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele desde 2022. FOTO: AFP.
  • Integrantes de la Mara Salvatrucha fueron condenados en El Salvador a penas que superan los mil años de prisión por homicidios, extorsión y otros delitos. FOTO: Fiscalía General de la República El Salvador.
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
La justicia de El Salvador condenó a decenas de integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) a penas que suman varios siglos de prisión, incluido un caso que supera los 1.300 años, informó este domingo la Fiscalía salvadoreña, según reportó Deutsche Welle (DW).

Conozca: En El Salvador pandilleros reciben condenas de hasta 397 y 433 años de cárcel

De acuerdo con el ente acusador, 248 miembros de la MS-13 recibieron “condenas ejemplares” por delitos como homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión y narcotráfico. Entre las sentencias se destaca la de un pandillero condenado a 1.335 años de cárcel, mientras que otros recibieron penas que oscilan entre los 463 y los 958 años de prisión.

Según la información citada por DW, los crímenes fueron cometidos entre 2014 y 2022 e incluyen el asesinato de un estudiante universitario y de una futbolista, así como múltiples extorsiones a comerciantes, invasión de viviendas y tráfico de drogas en el departamento de La Libertad. La Fiscalía señaló que los pandilleros habían establecido bases en distintos sectores de esa región para planificar y ejecutar actividades criminales.

Siga leyendo: El regreso del 13 y el 18 al fútbol salvadoreño: qué significan y por qué vuelven a usarse

El reporte oficial indica que las víctimas de extorsión eran obligadas a pagar sumas de dinero bajo amenazas de muerte, lo que llevó a que algunos comerciantes cerraran sus negocios por temor. El diario local El Salvador, citado por DW, precisó que los condenados pertenecían a la clica TLS de la MS-13.

Integrantes de la Mara Salvatrucha fueron condenados en El Salvador a penas que superan los mil años de prisión por homicidios, extorsión y otros delitos. FOTO: Fiscalía General de la República El Salvador.
Estas sentencias se producen en el contexto del régimen de excepción implementado por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022, que permite arrestos sin orden judicial como parte de la ofensiva contra las pandillas. Según cifras oficiales, más de 90.000 personas han sido detenidas bajo esta medida, aunque unas 8.000 fueron liberadas posteriormente al comprobarse su inocencia.

Lea aquí: Bukele prohibió el lenguaje inclusivo en colegios de El Salvador: ya no se pueden usar términos como “amigue” o “nosotrxs”

Si bien el Gobierno salvadoreño asegura que la estrategia ha reducido los homicidios a mínimos históricos, organizaciones de derechos humanos han cuestionado el régimen por presuntos abusos y muertes en prisión. De acuerdo con la organización Socorro Jurídico Humanitario, al menos 454 personas han fallecido en cárceles salvadoreñas desde 2022, indicó DW.

Pese a las críticas, la política de seguridad de Bukele ha despertado interés en otros países de la región. Recientemente, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que estudia medidas similares y la construcción de una prisión inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel salvadoreña.

