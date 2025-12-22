Pandilleros de la MS-13 reciben condenas de hasta 1.335 años de cárcel en El Salvador

La justicia de El Salvador condenó a decenas de integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) a penas que suman varios siglos de prisión, incluido un caso que supera los 1.300 años, informó este domingo la Fiscalía salvadoreña, según reportó Deutsche Welle (DW).
De acuerdo con el ente acusador, 248 miembros de la MS-13 recibieron “condenas ejemplares” por delitos como homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión y narcotráfico. Entre las sentencias se destaca la de un pandillero condenado a 1.335 años de cárcel, mientras que otros recibieron penas que oscilan entre los 463 y los 958 años de prisión.