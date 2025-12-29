Lo que faltaba: quemaduras por líquidos calientes tienen saturados los servicios hospitalarios en Antioquia

Es una pesadilla la que vive Antioquia en cuanto a salud pública este diciembre. Además de los lesionados por pólvora que romperán récord, las víctimas de quemaduras por líquidos calientes también se siguen acumulando en el pabellón de quemados. Según el reporte del Hospital San Vicente Fundación, las primeras tres semanas de diciembre dejaron 133 personas con quemaduras, 58 por líquidos calientes y 22 por pólvora (van 136 quemados por pólvora en total en Antioquia). Puede leer: Pólvora a toda hora: Antioquia va en camino al récord de quemados este año Según explicó el líder de la unidad de quemados del Hospital San Vicente Fundación, Hidalgo Vélez Sierra, aunque sigue siendo una cifra alta, sobre todo teniendo en cuenta que son casos completamente evitables, las víctimas por líquidos calientes disminuyeron este año levemente en Antioquia respecto a 2024, sobre todo entre menores de edad.

La secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Marta Cecilia Ramírez Orrego, aseguró que dicha reducción respondió a estrategias preventivas como campañas educativas y por las sanciones que han establecido con el ICBF para los padres de menores de edad cuyos hijos o niños en custodia terminen afectados en estos accidentes. Pero de todos modos el panorama en cuanto a capacidad hospitalaria sigue mostrando que diciembre es sinónimo de emergencias y graves impactos para cientos de familias. Siga leyendo: Voladores, volcanes y bengalas: Policía incautó 300 kilos de pólvora en El Peñol, Oriente antioqueño Actualmente la unidad de quemados para adultos y menores de edad en el departamento está complemente ocupada, lo que deja a la red con poca capacidad de respuesta frente a nuevas emergencias. Para poder responder a las emergencias que seguramente ocurrirán en fin de año y Año Nuevo, la red hospitalaria señaló que podría estirar su capacidad logística hasta alcanzar un 150% y lograr atender a las personas que por quemaduras por pólvora o líquidos calientes lleguen requiriendo procedimientos de alta complejidad. El llamado de las autoridades es a recordar los pasos necesarios para evitar que una lesión por líquidos calientes se agrave. Lo primero e indispensable es que la persona afectada vierta sobre la herida un poco de agua que es la única medida casera que los expertos en salud recomiendan. Posteriormente, para evitar infecciones, es pertinente cubrir la herida con una sábana limpia. En caso de quemaduras de segundo y tercer grado hay que remitir al paciente a un centro médico cercano donde definirán su reclusión en una unidad de quemados. Por último, no se deben aplicar remedios caseros, por los peligros de infectar la herida, ni cremas, porque estas deben ser recetadas por los médicos.

El llamado, casi la súplica de las autoridades, es para que las familias apliquen el principio de prevención. Estar pendiente en todo momento de los niños en medio de las festividades, evitar que se acerquen a fogones, asados, y recipientes calientes. Sacarlos de las cocinas y en caso de acondicionar asados y sancochos en espacios abiertos garantizar que se hagan en zonas donde casi no transite nadie. También es indispensable que las personas que están ingiriendo licor no tengan contacto con ollas u otros recipientes. Que el espíritu navideño sea cuidar a los seres queridos.

Bloque de preguntas y respuestas