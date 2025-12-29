Lo que faltaba: quemaduras por líquidos calientes tienen saturados los servicios hospitalarios en Antioquia

Es una pesadilla la que vive Antioquia en cuanto a salud pública este diciembre. Además de los lesionados por pólvora que romperán récord, las víctimas de quemaduras por líquidos calientes también se siguen acumulando en el pabellón de quemados.
Según el reporte del Hospital San Vicente Fundación, las primeras tres semanas de diciembre dejaron 133 personas con quemaduras, 58 por líquidos calientes y 22 por pólvora (van 136 quemados por pólvora en total en Antioquia).
Puede leer: Pólvora a toda hora: Antioquia va en camino al récord de quemados este año
Según explicó el líder de la unidad de quemados del Hospital San Vicente Fundación, Hidalgo Vélez Sierra, aunque sigue siendo una cifra alta, sobre todo teniendo en cuenta que son casos completamente evitables, las víctimas por líquidos calientes disminuyeron este año levemente en Antioquia respecto a 2024, sobre todo entre menores de edad.