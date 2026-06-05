Habla hermana de Alexander Avendaño: “Los dos nos hubiéramos muerto y ahora quién contaría lo que pasó”

La familia de Alexander Avendaño Varela, el joven de 22 años que murió tras caer al embalse El Peñol-Guatapé en medio de una riña durante una fiesta, continúa exigiendo avances en la investigación.
En una entrevista con el podcast Mafian TV, su hermana reconstruyó los hechos ocurridos antes de la caída al agua, las jornadas de búsqueda y las dificultades que están enfrentado desde entonces.
Alexander Avendaño Varela viajó a Guatapé junto a su hermana Eliana y un amigo para asistir a una fiesta en una embarcación que navegaba por el embalse El Peñol-Guatapé. El motivo del viaje era celebrar el cumpleaños de Eliana, quien cumplía años dos días después.