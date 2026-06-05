Habla hermana de Alexander Avendaño: “Los dos nos hubiéramos muerto y ahora quién contaría lo que pasó”

La familia de Alexander Avendaño Varela, el joven de 22 años que murió tras caer al embalse El Peñol-Guatapé en medio de una riña durante una fiesta, continúa exigiendo avances en la investigación. En una entrevista con el podcast Mafian TV, su hermana reconstruyó los hechos ocurridos antes de la caída al agua, las jornadas de búsqueda y las dificultades que están enfrentado desde entonces. Alexander Avendaño Varela viajó a Guatapé junto a su hermana Eliana y un amigo para asistir a una fiesta en una embarcación que navegaba por el embalse El Peñol-Guatapé. El motivo del viaje era celebrar el cumpleaños de Eliana, quien cumplía años dos días después.

“A la que le iba a celebrar el cumpleaños era a mí porque yo cumplía el 26 (de mayo). Nosotros pagamos nuestro cupo y nos fuimos para allá a celebrar mi cumpleaños”, relató. Eliana sostuvo que desde el inicio percibieron actitudes de rechazo por parte de los asistentes. “Desde el principio nos apartaron”, por esa razón, ella, su hermano y el amigo, decidieron permanecer apartados de los demás. Incluso contó que en un momento les quitaron una mesa porque estaba destinada para otras personas. Aseguró que el trato recibido les hizo sentir menospreciados. “Como si nosotros no tuviéramos dinero, no tuviéramos plata para comprar lo de nosotros”, afirmó. “Nos hicieron a un lado. Incluso en un momento nosotros llegamos y cogimos una mesa y los amigos de Sebastián nos la quitaron”, agregó. Pese a esto, decidieron permanecer juntos y continuar disfrutando del paseo. “Vamos a disfrutar, disfrutemos nosotros tres. Estamos nosotros tres, vinimos nosotros tres, quedémonos solitos”, le dijo a su hermano. Entérese: Muerte de Alexander en Guatapé: MinTransporte reveló posibles fallas en seguridad en el planchón y advirtió sanciones

El ambiente dentro del “planchón” en Guatapé

Durante la entrevista, Eliana contó que dentro de la embarcación se consumía alcohol y que también hubo consumo de sustancias psicoactivas “todo el mundo estaba consumiendo, todo el mundo que uno mirara”, dijo. Incluso afirmó que Alexander le entregó dinero durante la fiesta para evitar un “robo”. “Él me entrega la plata a mí porque me dice: Eliana, eso acá está muy, muy feo”, recordó. Cuando le preguntaron si consideraba que el consumo de sustancias tuvo relación con la agresión contra su hermano, respondió: “Sí, claro. Eso de alguna manera tuvo algo que ver en todo”. Eliana aseguró que no presenció el momento en que comenzó la riña en la que estaban agrediendo a su hermano, pues durante parte de la fiesta se encontraba con otras personas mientras su hermano permanecía acompañado de un amigo. Sin embargo, cuando se percató de lo que ocurría, encontró a su hermano rodeado por numerosas personas que lo golpeaban. “Todo el mundo lo estaba golpeando, le quitaron la ropa y todo”, relató. La joven aseguró que también fue agredida mientras intentaba intervenir. “Incluso hasta a mí me golpearon. Tengo fotos de los morados que me hicieron y todo”, afirmó.

El testimonio de Eliana contradice algunas versiones que circularon posteriormente en redes sociales, según las cuales la pelea habría comenzado porque Alexander supuestamente estaba mostrando sus partes íntimas a otras mujeres que se encontraban en el lugar. De acuerdo con su relato, la ropa le fue retirada durante la agresión y ella intentó intervenir. “Ahí en el video se ve donde le quitan la ropa. Incluso, yo cojo el pantalón y se lo estaba volteando para ayudarlo a poner otra vez”.

Además, sostuvo que después de la tragedia surgieron versiones coordinadas para desacreditar a su hermano. Según contó en el podcast Mafian TV, tuvo conocimiento de un grupo de WhatsApp en el que varias personas habrían acordado difundir información que lo presentaba como una persona agresiva. “Se pusieron de acuerdo en este grupo de WhatsApp para poder inventar esta historia de que él era una mala persona, que mostró sus partes íntimas, para que justamente creyeran esa versión”, aseguró.

La caída al embalse

Uno de los aspectos que investiga la Fiscalía es la secuencia de hechos que terminaron con la caída de Alexander al embalse. La hermana del joven sostiene que, en medio de la agresión y mientras varias personas lo rodeaban, él tomó la decisión de lanzarse al agua. Según explicó, en ese momento escuchó expresiones de algunas personas que pedían que lo arrojaran al embalse. Para Eliana, la decisión de su hermano de lanzarse al agua fue una reacción ante la agresión colectiva de la que estaba siendo víctima en ese momento. “Como de ver tanta gente que le estaba pegando, que le estaba humillando, tantos que decían tírelo, ahóguenlo, pues yo digo que esa fue la primera reacción que él tomó”, manifestó. Eliana, apenas lo vio caer, comenzó a gritar desesperadamente porque sabía que su hermano no sabía nadar. “Yo empecé a gritar: no, él no sabe nadar”. Esa es la voz que se escucha en los videos que circulan en redes sociales.

La pregunta que persigue a la hermana de Alexander “¿por qué no te tiraste?”

Desde que el caso se hizo viral, la hermana de Alexander ha recibido cuestionamientos por no haberse lanzado al agua para intentar rescatarlo. Durante la entrevista explicó que ella tampoco sabía nadar y que creyó que alguna de las decenas de personas presentes reaccionaría. “Como yo no sabía nadar, yo pensé que alguna otra persona se iba a tirar, porque yo no creo que en tanta gente ninguno sepa nadar”, dijo. También esperaba una reacción por parte de la tripulación. “Yo pensé que de verdad ellos iban a hacer algo”, agregó. A parte del duelo que está viviendo por la muerte de su hermano, ha tenido que enfrentar los señalamientos en redes sociales que han sido constantes desde que se conocieron los videos de la agresión. “Me dicen a mí mala hermana, ¿por qué no te tiraste?”. Eliana mencionó específicamente la aparición de una tendencia en la red social TikTok en la que algunos usuarios publican mensajes comparando su reacción con la que, según ellos, habrían tenido frente a una situación similar. “Hay un trend en TikTok de que ella dejó morir a su hermano y yo daría mi vida por mi hermano”, afirmó. Entérese: Video | Giro en caso de Alexánder Avendaño, el joven hallado muerto en embalse El Peñol-Guatapé La joven aseguró que este tipo de publicaciones le han causado dolor, especialmente porque considera que quienes las comparten no conocen las circunstancias que rodearon ese momento. Según explicó, si hubiera intentado lanzarse al agua sin saber nadar, ambos podrían haber perdido la vida. “Nadie sabe cómo reaccionar y más si yo no sabía nadar, los dos nos hubiéramos muerto y ahora quién estaría acá para decir qué fue lo que realmente pasó”, manifestó. Además de las críticas, afirmó que ha recibido mensajes intimidatorios desde que comenzó a hablar públicamente sobre el caso. Según su testimonio, algunas personas le han advertido que tenga cuidado con las declaraciones que entrega a las autoridades y a los medios de comunicación mientras avanza la investigación por la muerte de su hermano.

La noche más larga

Después de la caída de Alexander, Eliana asegura que entró en estado de shock, recordó que permaneció en la embarcación durante horas, prácticamente inmóvil, hasta que un policía le pidió que descendiera. Para ese momento la mayoría de los asistentes ya había abandonado el lugar. “Cuando yo ya reaccioné estaba de noche y fue cuando ya el policía me dijo que me saliera del barco”, contó. “Todos se fueron y a mí me dejaron sola”. También el amigo que había acompañado a Alexander abandonó el lugar. “Yo fui la única que se quedó en la policía esperando que mi mamá llegara y mi papá”.

Mientras intentaba entender lo ocurrido, Eliana también descubrió que varias pertenencias habían desaparecido, entre ellas, el celular de Alexander que nunca apareció después de la pelea y el dinero que él le había entregado. “La plata que yo tenía en mi bolsa también se la robaron”, afirmó. Aunque ella no conocía el número exacto de asistentes, posteriormente las autoridades le informaron que en la embarcación había unas 84 personas.

Cinco días de búsqueda

La desaparición de Alexander fue reportada el 24 de mayo en el sector conocido como Huerta Ortega. Desde ese momento se desplegó un operativo de búsqueda en el que participaron organismos de socorro, voluntarios, familiares y habitantes de la zona. Las labores se extendieron durante cerca de 120 horas, según información entregada previamente por el Cuerpo de Bomberos de El Peñol, el cuerpo fue localizado la noche del 29 de mayo con apoyo de familiares y miembros de la comunidad que permanecían acompañando las labores de búsqueda. Cuando los padres de Alexander llegaron al embalse tras conocer la desaparición de su hijo, la familia aún no había visto los videos que posteriormente circularon en redes sociales. Para Eliana, uno de los momentos más difíciles fue encontrarse con su madre y explicarle lo sucedido. Lea también: Caso del joven ahogado en embalse de Guatapé: la familia le dio el último adiós y hablaron los primeros testigos “Verle la cara a mi mamá y decirle que me perdonara por yo no haberlo cuidado bien, por no hacer nada, por no tratar de ayudarlo más”, tanto ella como sus padres rompieron en llanto al reencontrarse en Guatapé. Eliana también relató que la reacción de su padre fue de profunda desesperación. “Llorábamos demasiado, mi papá se volvió loco”, a partir de ese momento, la familia se sumó a las labores de búsqueda y permaneció en la zona acompañando los operativos para intentar localizar al joven. Eliana relató que durante varios días su familia permaneció en el sector siguiendo las operaciones y recibiendo información sobre los avances, su padre permaneció en la zona incluso durante las noches mientras continuaban los rastreos. “En ningún momento terminamos la búsqueda”, aseguró. Con el paso de los días, su padre permaneció prácticamente de forma permanente en el lugar. “Mi papá se quedaba toda la noche, se quedaba día y noche en la isla”, finalmente, amigos de su padre localizaron el cuerpo. “Me llamaron a mí primero y me dijeron que ya lo habían encontrado”, dijo. Aunque ya sabían que no lo encontrarían con vida, la noticia representó un alivio para su madre. “Por lo menos para encontrarlo y darle una cristiana sepultura”. Tras la recuperación, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos forenses correspondientes, posteriormente fue entregado a sus familiares y sepultado “el domingo fue cuando lo enterramos”. Conozca: Así fue el adiós a Alexánder Avendaño, joven que murió en el embalse El Peñol–Guatapé

Investigación sin capturas

La muerte de Alexander Avendaño continúa bajo investigación de las autoridades; la familia aseguró que aún espera conocer detalles de los resultados forenses y del avance de las diligencias judiciales. Durante la entrevista, Eliana manifestó su inconformidad porque hasta el momento no se conocen capturas relacionadas con el caso. “Ya teniendo responsables y nadie haga nada, siempre es como: estamos investigando”, cuestionó; también indicó que la familia busca contratar un abogado que asuma la representación jurídica durante el proceso. “Queremos conseguirnos uno bueno, así nos cueste lo que sea”, afirmó. La joven afirmó que ya entregó declaraciones a la Fiscalía y que colaboró en diligencias de reconocimiento de algunas de las personas que aparecen en los videos.

Los sueños que quedaron pendientes

Durante la conversación con Mafian TV, Eliana, en medio del dolor, recordó la última charla que tuvo con Alexander mientras celebraban en Guatapé, conversación que comenzó luego de sentirse excluidos durante la fiesta. “En ese momento estábamos haciendo tantos planes que teníamos juntos, que le íbamos a comprar una casa a mi mamá, que él quería una moto”. Alexander le dijo a su hermana que estaba muy orgulloso de ella y le hizo una promesa final: “Cuando tengamos mucho dinero, nos vamos a comprar una casa por acá en Guatapé”. Según relató Eliana, sellaron esa promesa juntando sus dedos, gesto que recuerda como uno de los últimos compromisos que hicieron juntos antes de la tragedia: “Me puso el dedito para que lo prometiéramos y nosotros lo prometimos”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. “No quiero venganza. Yo no me quiero vengar de nadie porque el dolor que yo estoy sintiendo, el dolor que está sintiendo mi mamá, yo no quisiera que lo sintiera ninguna otra persona”. La familia insiste en que continuará acompañando el proceso judicial mientras espera que las autoridades esclarezcan lo ocurrido aquella tarde en el embalse El Peñol-Guatapé. Siga leyendo: ¿Podrían responder por omisión quienes acompañaban al joven ahogado en el embalse de Guatapé? Experto explica

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