La parranda vallenata no se libra: Procuraduría reabre la investigación por la fiesta en cárcel de Itagüí

La Procuraduría General de la Nación reabrió la investigación disciplinaria por la polémica parranda vallenata en la cárcel La Paz de Itagüí y decidió vincular formalmente a Edgar Iván Pérez Ortega, subdirector del centro penitenciario dentro del proceso.

La decisión se dio después de advertir que faltaban requisitos en el auto inicial, lo que podía constituir en violaciones al debido proceso y de derechos fundamentales. Es por esto que se declaró la nulidad del trámite inicial para reiniciar la investigación y garantizar el debido proceso. Con la reapertura del proceso, la Procuraduría buscará reconstruir lo ocurrido y establecer sanciones disciplinarias si hay lugar a ellas.

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El escándalo que se originó por la “parranda vallenata” del pasado 8 de abril dentro del pabellón de máxima seguridad del penal, en la que participó el cantante Nelson Velásquez, junto a internos señalados como cabecillas de bandas criminales del Valle de Aburrá.

Según las indagaciones, al evento habrían ingresado personas no autorizadas, licor, equipos de sonido e incluso vehículos, lo que evidenciaría graves fallas en los controles del establecimiento.