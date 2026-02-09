Procuraduría pone lupa a contratación por $17.750 millones en Segovia

La Procuraduría General de la Nación anunció el inicio de una indagación previa para establecer posibles irregularidades en la contratación pública de la Alcaldía de Segovia, en el Nordeste antioqueño. De acuerdo con la información preliminar dada a conocer por el ente de control, la administración municipal habría contratado de manera reiterada a una única firma jurídica desde el año 2021, acumulando compromisos contractuales por un valor cercano a los $17.750 millones durante distintos periodos fiscales.





La investigación pone especial atención en la vigencia 2025, año en el que la administración municipal habría celebrado seis contratos que superan los $6.800 millones, varios de ellos con adiciones presupuestales. Estos contratos tendrían como objeto asuntos relacionados con representación judicial, obligaciones tributarias y procesos de cobro coactivo.





Ante estos hechos, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Puerto Berrío ordenó la práctica de pruebas con el fin de identificar a los posibles responsables, verificar la legalidad de los procesos contractuales y establecer si las conductas observadas podrían constituir una falta disciplinaria.