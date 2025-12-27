Patrullera de la Policía y su prima murieron tras accidente en moto en Bello

Angie Manuela Loaiza Jaramillo, de 24 años, y su prima María José Villa fallecieron tras sufrir un accidente de tránsito en el municipio de Bello, en el norte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El hecho se registró hacia las 5:30 p. m. de este 25 de diciembre, cuando las jóvenes, oriundas del municipio de Tarazá, se desplazaban por la Avenida Regional en sentido norte–sur, a la altura de los talleres del Metro, en Bello.

Durante el trayecto, perdieron el control de la motocicleta marca Yamaha N-MAX en la que se movilizaban y chocaron contra un poste. Angie falleció en el lugar de los hechos a causa del impacto, mientras que su prima María José fue trasladada al hospital Pablo Tobón Uribe, donde posteriormente murió debido a la gravedad de las heridas.