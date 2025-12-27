x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Patrullera de la Policía y su prima murieron tras accidente en moto en Bello

Una de las jóvenes falleció en el lugar del impacto, mientras que la otra fue trasladada al hospital Pablo Tobón Uribe, donde murió debido a la gravedad de las heridas.

  • Angie Manuela Loaiza Jaramillo y su prima María José Villa murieron tras una accidente de tránsito en Bello. FOTO: Tomada de las redes sociales
    Angie Manuela Loaiza Jaramillo y su prima María José Villa murieron tras una accidente de tránsito en Bello. FOTO: Tomada de las redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Angie Manuela Loaiza Jaramillo, de 24 años, y su prima María José Villa fallecieron tras sufrir un accidente de tránsito en el municipio de Bello, en el norte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El hecho se registró hacia las 5:30 p. m. de este 25 de diciembre, cuando las jóvenes, oriundas del municipio de Tarazá, se desplazaban por la Avenida Regional en sentido norte–sur, a la altura de los talleres del Metro, en Bello.

Lea también: Guatemala también vive su propia tragedia: autobús cayó a un barranco y 15 personas murieron

Durante el trayecto, perdieron el control de la motocicleta marca Yamaha N-MAX en la que se movilizaban y chocaron contra un poste. Angie falleció en el lugar de los hechos a causa del impacto, mientras que su prima María José fue trasladada al hospital Pablo Tobón Uribe, donde posteriormente murió debido a la gravedad de las heridas.

Ella era Angie Manuela Loaiza Jaramillo. FOTO: Tomada de las redes sociales
Ella era Angie Manuela Loaiza Jaramillo. FOTO: Tomada de las redes sociales

Se conoció que, el día del accidente, Angie Manuela se encontraba en su día de descanso de su labor como técnica profesional en Servicio de Policía, adscrita a la Estación de Policía Belén, en Medellín. Ella y su prima eran oriundas del barrio Faraón, en Tarazá, lugar donde pasaron gran parte de su infancia y juventud.

De hecho, desde la Alcaldía de Tarazá enviaron un sentido mensaje de condolencias por la partida de estas jóvenes, a quienes recuerdan como personas llenas de cariño y con gran compasión hacia los demás.

Ella era María José Villa. FOTO: Tomada de las redes sociales
Ella era María José Villa. FOTO: Tomada de las redes sociales

“La Alcaldía Municipal de Tarazá expresa sus condolencias a las familias Jaramillo y Villa por la partida de dos jóvenes taraceñas alegres y amorosas. Elevamos una oración por el eterno descanso de María José Villa y Manuela Jaramillo. Descansen en Paz”, se lee en un post.

El siniestro generó gran congestión vehicular durante varias horas, mientras se adelantaban las labores de levantamiento del cadáver de una de las víctimas y el traslado de la otra al centro médico asistencial.

Mientras tanto, las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes e hicieron un llamado a la ciudadanía a proteger la vida y conducir con precaución durante esta época de fiestas en familia.

Siga leyendo: Supertransporte reveló nuevos detalles del bus accidentado con estudiantes en Remedios: “no tenía ni cinturones”

Temas recomendados

Mujeres
Movilidad
Accidentes
Familia
Jóvenes
Accidentes de tránsito
motos
Motocicletas
Taraza
Bello
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida