Petro acusa a exalcalde de Necoclí de sabotear, junto al Clan del Golfo, la entrega de tierras en la Hacienda Virgen del Cobre

El exalcalde de Necoclí se defendió y rechazó de manera categórica cualquier vínculo con grupos ilegales, asegurando que los señalamientos en su contra son “irresponsables”. Aquí la historia.

  • Esta es la Hacienda Virgen del Cobre, reconocida por haber sido un antiguo enclave del narcotráfico y del paramilitarismo en Urabá. FOTO: Carlos Alberto Velásquez Piedrahita.
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 4 horas
Una fuerte controversia se desató en el Urabá antioqueño tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien denunció un presunto sabotaje a la entrega de la Hacienda Virgen del Cobre, en el municipio de Necoclí, un predio destinado a la reforma agraria y a la restitución de tierras al campesinado.

Según el mandatario, el exalcalde de Necoclí, Adalberto Baena Oyola, habría actuado de manera coordinada con estructuras ilegales, específicamente con el Clan del Golfo, para impedir la entrega del terreno, el cual fue objeto de extinción de dominio en 2023.

El saboteó del alcalde aliado a un grupo ilegal es inadmisible, y la policía tiene orden de hacer valer la acción del gobierno nacional en favor del campesinado (sic)”, afirmó el presidente.

El jefe de Estado también cuestionó que, mientras grupos armados ilegales anuncian supuestos procesos de paz en la subregión, se obstaculice la devolución de tierras y persistan economías ilícitas.

La paz es devolver la tierra al campesinado y erradicar los cultivos de coca”, señaló, advirtiendo que este tipo de hechos ponen en riesgo cualquier intento de pacificación en el territorio.

Le puede interesar: La historia de la finca que fue del Cartel de Medellín y del Clan del Golfo y que la darán a víctimas en el Urabá

Las declaraciones del presidente Petro se dan luego de que el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Juan Felipe Harman Ortiz, anunciara que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía contra el exalcalde Baena Oyola, por la presunta promoción de la invasión en la Hacienda de la Virgen del Cobre.

El funcionario sostuvo que el exalcalde habría buscado obstaculizar la entrega del predio a 120 familias campesinas.

“Sabemos que hay un señor, Adalberto Baena, exalcalde, incluso destituido hace 14 años por la Procuraduría, promoviendo incluso bajo el sometimiento de actores criminales que se mueven en Urabá la indebida ocupación de ese predio. No caigan en esa trampa. Caer en esa trampa significa condenar a que ese predio jamás retorne a las víctimas y a los campesinos de la región de Urabá. A ese señor Adalberto lo denunciaré en la Fiscalía”, expresó el director de la ANT.

Hay que recordar que esta entrega generó inconformidad por parte de la ciudadanía, debido a que recientemente, fue invadida por parte de habitantes que aseguraron que el proceso no priorizó a las familias de Necoclí, muchas de las cuales llevan años solicitando reparación y acceso a esta tierra.

Frente a las acusaciones del director de la Agencia Nacional de Tierras, el exalcalde de Necoclí, Adalberto Baena Oyola, rechazó de manera categórica cualquier vínculo con grupos ilegales y aseguró que las señalamientos en su contra son “irresponsables” y carecen de sustento.

Baena afirmó que las manifestaciones y ocupaciones registradas en la Hacienda Virgen del Cobre obedecen al descontento de víctimas y comunidades campesinas del municipio, quienes (según dijo) se sienten excluidas por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras a asociaciones de otros municipios.

El exmandatario sostuvo que el “desorden” y la falta de articulación de la ANT detonaron la inconformidad social, y advirtió que las acusaciones ponen en riesgo su vida e integridad al vincularlo con grupos armados ilegales. Además, calificó los señalamientos como injuria y calumnia, anunció que está dispuesto a acudir a instancias judiciales.

Entérese: Confiscaron bienes por más de $100.000 millones que pertenecían a las extintas AUC en Urabá

“Las vías de hecho que tomaron las víctimas y los pueblos campesinos del municipio de Necoclí se dieron ante las irregularidades de la Agencia Nacional de Tierras, que dejó de lado las necesidades y las oportunidades para las más de 30.000 víctimas del municipio, en una población donde más del 80% es campesina y espera de la reforma agraria una verdadera oportunidad”, expresó el exmandatario de Necoclí.

Ante la situación, la Alcaldía de Necoclí convocó a una reunión extraordinaria del Comité Municipal de Reforma Agraria, que solicitó a los ocupantes del predio realizar un desalojo voluntario para permitir que el proceso continúe sin contratiempos.

Durante el encuentro, se planteó la posibilidad de reemplazar a una asociación proveniente de Chigorodó por una organización del municipio de Necoclí, siempre y cuando se garantice la salida de quienes permanecen en el terreno de manera irregular.

La Hacienda Virgen del Cobre es reconocida por haber sido un antiguo enclave del narcotráfico y del paramilitarismo en la subregión. Este inmueble perteneció a José Antonio Ocampo Obando, alias Pelusa, quien fue testaferro y socio de Pablo Escobar.

