Perrito se viraliza tras “robarse” un salchichón en un D1 de Antioquia: el video que hizo reír a miles

Un tierno perrito callejero se volvió sensación en redes sociales después de aparecer en un video saliendo de un supermercado D1 con un salchichón en el hocico. La escena, registrada por clientes del establecimiento en Rionegro, Antioquia, generó todo tipo de reacciones y rápidamente alcanzó miles de ‘me gusta’.
En la grabación, publicada en X, se observa al can negro caminar fuera del local mientras mueve la cola con evidente alegría. Los transeúntes, sorprendidos por el inusual momento, no tardaron en grabarlo y comentar con humor la particular “hazaña”.
Según testigos, el animal tomó uno de los salchichones más grandes disponibles en el lugar.