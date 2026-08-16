¿Cómo donar a afectados por el terremoto en Colombia? Plataforma habilita herramienta gratuita

La plataforma colombiana Afrus, especializada en tecnología para fundraising o captación de fondos, puso a disposición sin costo sus herramientas para organizaciones sociales que estén trabajando en la atención de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en el país.
La iniciativa estará disponible durante agosto y busca facilitar que fundaciones, especialmente aquellas con menor capacidad tecnológica y que trabajan directamente en las regiones afectadas, puedan recibir y administrar donaciones de manera profesional.
De acuerdo con el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) incluido en la información de la iniciativa, la emergencia deja 45.523 familias y 102.263 personas afectadas en 15 departamentos y 426 municipios.