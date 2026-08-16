¿Cómo donar a afectados por el terremoto en Colombia? Plataforma habilita herramienta gratuita

La plataforma colombiana Afrus, especializada en tecnología para fundraising o captación de fondos, puso a disposición sin costo sus herramientas para organizaciones sociales que estén trabajando en la atención de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en el país. La iniciativa estará disponible durante agosto y busca facilitar que fundaciones, especialmente aquellas con menor capacidad tecnológica y que trabajan directamente en las regiones afectadas, puedan recibir y administrar donaciones de manera profesional. De acuerdo con el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) incluido en la información de la iniciativa, la emergencia deja 45.523 familias y 102.263 personas afectadas en 15 departamentos y 426 municipios.

En medio del aumento de campañas para recolectar dinero, alimentos y elementos de primera necesidad, algunas organizaciones locales enfrentan dificultades para canalizar los recursos debido a la falta de infraestructura tecnológica, visibilidad o herramientas especializadas. Por eso, el programa de afrus busca brindarles un mecanismo para habilitar campañas de donación directamente desde sus propios sitios web. Las organizaciones interesadas pueden participar a través de afrus.org o comunicarse al correo emergencias@afrus.org. Lea aquí: Medellín suma 178 toneladas de ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto “Una organización, entre más recursos tiene, más impacto genera. Si ayudamos a que una fundación consiga más recursos, también estamos ayudando a que pueda llegar a más personas”, explicó Diego Rodríguez Lizcano, CEO y fundador de Afrus. La plataforma permite configurar canales de donación sin desarrollar desde cero una infraestructura tecnológica. Los usuarios pueden escoger el monto que desean aportar y realizar el pago desde el sitio de la organización. También es posible establecer donaciones recurrentes, una herramienta que puede ayudar a las fundaciones a construir comunidades de aportantes y contar con ingresos más previsibles.

Afrus es utilizada actualmente por más de 400 organizaciones sociales en América Latina, entre ellas la Cruz Roja Colombiana, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), Greenpeace, Aldeas Infantiles y el Programa Mundial de Alimentos. Además de facilitar la recepción de recursos, la plataforma incorpora herramientas de seguimiento para que las organizaciones puedan administrar sus campañas y conocer el comportamiento de sus donantes. La compañía sostiene que fortalecer las capacidades de recaudación de las organizaciones locales no solo permite responder a la emergencia inmediata, sino también construir fuentes de financiación que contribuyan a mantener sus programas una vez superada la crisis. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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