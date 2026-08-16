¡Otro título para el Arsenal! Los gunners de Arteta golearon al Manchester City en la Community Shield

En el inicio de la temporada del fútbol grande en Inglaterra, Arsenal y Manchester City se dieron cita en el Millenium Stadium de Cardiff en Irlanda por el primer torneo del año, la Community Shield o también conocida como Supercopa de Inglaterra. Los de Mikel Arteta, campeones de la Premier League, se debían enfrentar al campeón de la FA Cup, Manchester City.

Los Sky Blues estrenaron entrenador, Enzo Maresca. El italiano llegó al banquillo citizen para reemplazar al mítico Pep Guardiola, quien en 10 años como estratega del club celeste, consiguió 20 títulos.

No fue para nada positivo el arranque de Maresca con el campeón de la copa inglesa, incluso es preocupante. Más allá de la derrota y la goleada, las formas son las que peor dejan parado al City. No se vio nada del juego que durante tantos años perfeccionó Guardiola en el “otro club de Manchester”. Esa incorporación de todos en ataque o las posesiones largas brillaron por su ausencia en el club citizen.

Por su parte, Arsenal desplegó el fútbol que lo hizo campeón de Premier y lo llevó a la final de la UEFA Champions League. Increíblemente, antes del minuto de juego, al segundo 26, Arsenal se puso en ventaja gracias a Ricardo Calafiori. El lateral izquierdo italiano filtró al área de los de Maresca tras un excelso pase de Lewis-Skelly y definió como un delantero centro.