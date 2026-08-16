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¡Otro título para el Arsenal! Los gunners de Arteta golearon al Manchester City en la Community Shield

Con la presencia como titular de Crsthian Mosquera, Arsenal se coronó en Cardiff contra el Manchester City

  • Martin Odegaard celebrando su gol ante el City. FOTO: X Arsenal
    Martin Odegaard celebrando su gol ante el City. FOTO: X Arsenal
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 1 hora
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En el inicio de la temporada del fútbol grande en Inglaterra, Arsenal y Manchester City se dieron cita en el Millenium Stadium de Cardiff en Irlanda por el primer torneo del año, la Community Shield o también conocida como Supercopa de Inglaterra. Los de Mikel Arteta, campeones de la Premier League, se debían enfrentar al campeón de la FA Cup, Manchester City.

Los Sky Blues estrenaron entrenador, Enzo Maresca. El italiano llegó al banquillo citizen para reemplazar al mítico Pep Guardiola, quien en 10 años como estratega del club celeste, consiguió 20 títulos.

No fue para nada positivo el arranque de Maresca con el campeón de la copa inglesa, incluso es preocupante. Más allá de la derrota y la goleada, las formas son las que peor dejan parado al City. No se vio nada del juego que durante tantos años perfeccionó Guardiola en el “otro club de Manchester”. Esa incorporación de todos en ataque o las posesiones largas brillaron por su ausencia en el club citizen.

Por su parte, Arsenal desplegó el fútbol que lo hizo campeón de Premier y lo llevó a la final de la UEFA Champions League. Increíblemente, antes del minuto de juego, al segundo 26, Arsenal se puso en ventaja gracias a Ricardo Calafiori. El lateral izquierdo italiano filtró al área de los de Maresca tras un excelso pase de Lewis-Skelly y definió como un delantero centro.

Posteriormente, el City despertó con más empuje y amor propio que otra cosa e hizo “ensuciar el uniforme” a David Raya, quien, como acostumbró en la temporada anterior, atajó todo lo que le patearon con la mayor tranquilidad. A los 28’, apareció el hombre de las finales, Kai Havertz. El alemán que anotó en el duelo decisivo de la Liga de Campeones 2025/26 ante el PSG, volvió a plasmar su nombre en el marcador de un duelo de esta naturaleza. Havertz ganó en el área y con un solvente cabezazo, ponía el 2-0 antes de la media hora.

Así finalizó el primer tiempo, sin embargo, al iniciar el segundo, parecía que la charla de camerino poco y nada sirvió. Erling Haaland, goleador del City y figura con la selección de Noruega en el Mundial, nunca se pudo encontrar en el partido. Los cambios al City no le dieron ninguna ventaja en comparación con los once inicialistas e incluso Arsenal aumentó su posesión y verticalidad por bandas.

Por esto, la tercera diana no demoró y al minuto 3 del segundo tiempo (48 del partido), Martin Ødegaard pisó el área tras una larga posesión de los londinenses y, con dos amagues, se sacó de encima a Josko Gvardiol y a Gianluigi Donnarumma para definir con el arco solo y marcar el 3-0 final.

El resto del compromiso fue un trámite. Alguna escaramuza del City, pero que rápidamente el fondo del Arsenal apagaba el peligro de cada jugada ofensiva de los Sky Blues.

Con este título, el Arsenal llegó a 18 Community Shield, el segundo en la tabla histórica por detrás de los 21 conseguidos por el Manchester United. Mikel Arteta continúa al frente de un club llamado a dominar el fútbol inglés, al menos en la temporada entrante.

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Lea también: Siguen los goles colombianos en el Paranense; en Inglaterra, Solís es figura

¿Qué es la Community Shield y qué equipos la disputaron en 2026?
La Community Shield es el torneo que enfrenta al campeón de la Premier League con el campeón de la FA Cup. En esta edición se enfrentaron Arsenal y Manchester City.
¿Cuál fue el resultado de Arsenal vs. Manchester City en la Community Shield?
Arsenal derrotó 3-0 al Manchester City y conquistó el primer título de la temporada del fútbol inglés.
¿Quiénes marcaron los goles de Arsenal contra Manchester City?
Los goles de Arsenal fueron anotados por Ricardo Calafiori, Kai Havertz y Martin Ødegaard. Calafiori marcó al segundo 26, Havertz hizo el 2-0 a los 28 minutos y Ødegaard completó la goleada al 48’.

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