Estudiantes del “Poli”, en Medellín, salen a paro indefinido por polémica propuesta del gobernador Rendón

Profesores, estudiantes y empleados del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid se encuentran en paro indefinido a partir de este martes 30 de septiembre de 2025, luego de que la asamblea multiestamentaria de la institución tomara la decisión en rechazo al Proyecto de Ordenanza 52 del gobernador Andrés Julián Rendón.
Esta decisión de cese de actividades académicas se tomó, según un comunicado de los estudiantes, “bajo la bandera de la defensa de la educación pública superior”.
El mismo día que la asamblea declaraba el paro, estudiantes de la institución protagonizaron una manifestación que tuvo cerrada la Avenida Las Vegas, uno de los principales corredores viales de Medellín, durante aproximadamente cinco horas.
La asamblea multiestamentaria, que incluye a estudiantes, docentes y trabajadores, emitió un comunicado informando a la opinión pública sobre la declaratoria del paro indefinido. El Proyecto de Ordenanza 52, fue aprobado en primer debate por la Comisión de Hacienda y Asuntos Económicos de la Asamblea el pasado viernes 26 de septiembre.