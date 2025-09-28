En La Estrella, una obra lleva 9 prórrogas y en Sabaneta no acaban la vía en La S

Hace unos días hablamos de las demoras en la entrega de la Biblioteca Santo Domingo Savio, que ya casi ajusta cuatro años sus tareas de reconstrucción. Hoy hablaremos de otras obras en el Aburrá cuyas construcciones siguen sin culminarse pese a llevar años de ejecución.
Una de ellas está en La Estrella y pese a que fue anunciada con bombos y platillos en 2021 sigue sin ser entregada completamente a la comunidad. Estamos hablando de la ampliación de la Carrera 62A, entre las calles 74 sur y 76 Sur del sector La Ferrería.
La obra surgió del Convenio Interadministrativo 882 de 2021 entre La Estrella y el Área Metropolitana. El valor inicial –que comprende la conexión vial y la construcción de un puente sobre la quebrada La Ospina– se tasó en $13.279 millones y debía estar lista en 10 meses, a finales de 2022.
Sin embargo, hasta hoy, el contrato 10032012021 con Edunorte de Bello (encargada de las obras) lleva nueve prórrogas de tiempo –que suman 34 meses, más del triple del plazo inicial– y cuatro adiciones de plata por casi $6.500 millones. Es decir, el 49% de su valor.