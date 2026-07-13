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Jericó tiene nuevo obispo, el papa León XIV nombró a Diego Luis Rendón, ¿quién es?

Diego Luis Rendón, quien hasta ahora se desempeñaba como rector de la Fundación Universitaria Católica del Norte, asumirá la conducción pastoral de una de las jurisdicciones eclesiásticas más representativas de Colombia.

  • El sacerdote Diego Luis Rendón Urrea fue designado por el papa León XIV como nuevo obispo de la Diócesis de Jericó, en el suroeste de Antioquia. FOTO: Tomada de video.
    El sacerdote Diego Luis Rendón Urrea fue designado por el papa León XIV como nuevo obispo de la Diócesis de Jericó, en el suroeste de Antioquia. FOTO: Tomada de video.
  • Rendón Urrea reemplazará a monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, quien estuvo al frente de la diócesis desde 2013. FOTO: Conferencia Episcopal de Colombia.
    Rendón Urrea reemplazará a monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, quien estuvo al frente de la diócesis desde 2013. FOTO: Conferencia Episcopal de Colombia.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 4 horas
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Papa León XIV nombró al sacerdote Diego Luis Rendón Urrea como nuevo obispo de la Diócesis de Jericó, en Antioquia. Con esta designación, el religioso se convierte en el octavo pastor de esta Iglesia particular, reconocida por su tradición misionera y por ser la tierra natal de Santa Laura Montoya, la primera santa colombiana.

Rendón Urrea reemplazará a monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, quien estuvo al frente de la diócesis desde 2013 y presentó su renuncia en agosto de 2024 al cumplir los 75 años, tal como lo establece el Código de Derecho Canónico para los obispos..

Rendón Urrea reemplazará a monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, quien estuvo al frente de la diócesis desde 2013. FOTO: Conferencia Episcopal de Colombia.
Rendón Urrea reemplazará a monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, quien estuvo al frente de la diócesis desde 2013. FOTO: Conferencia Episcopal de Colombia.

El nuevo obispo nació el 3 de junio de 1967 en Rionegro, Antioquia. Estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de Santa Rosa de Osos y en la Universidad Santo Tomás de Medellín. Fue ordenado sacerdote el 21 de noviembre de 2000 para la Diócesis de Santa Rosa de Osos.

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Su formación académica incluye una especialización en Gerencia Educativa de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, otra en Pedagogía de la Virtualidad de la Fundación Universitaria Católica del Norte y estudios doctorales en Educación en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina.

Lea más: ¿Quiénes son los “lefebvrianos”? Así es la “célula” ultraconservadora de obispos excomulgados por el papa

Durante la mayor parte de su ministerio ha combinado el trabajo pastoral con la educación. Desde 2015 ejercía como rector general y representante legal de la Fundación Universitaria Católica del Norte y del Cibercolegio UCN, instituciones desde las que impulsó proyectos de educación superior y formación virtual con enfoque católico.

Antes de asumir ese cargo desempeñó diferentes responsabilidades dentro de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, entre ellas vicario parroquial en Amalfi, promotor vocacional, delegado de Pastoral Misionera, delegado de Pastoral Social, vicario de Pastoral, capellán del SENA en Bogotá y párroco de Nuestra Señora del Carmen, en Gómez Plata. También integró el Colegio de Consultores y el Consejo Presbiteral de esa diócesis.

La Diócesis de Jericó fue creada en 1915 y actualmente extiende su jurisdicción sobre 15 municipios del suroeste antioqueño, entre ellos Andes, Jardín, Támesis, Salgar, Ciudad Bolívar y Jericó. Su sede episcopal está en la Catedral de Nuestra Señora de las Mercedes y cuenta con 30 parroquias, un seminario diocesano y diversas comunidades religiosas.

Además de ser reconocida por su riqueza espiritual, la diócesis ocupa un lugar destacado en la historia de la Iglesia colombiana por haber sido cuna de Santa Laura Montoya y de los beatos Juan Bautista Velásquez Peláez y Jesús Aníbal Gómez Gómez.

Con este nombramiento, la Iglesia católica inicia una nueva etapa pastoral para la Diócesis de Jericó, una de las jurisdicciones con mayor tradición evangelizadora del país.

Entérese: La edad fantástica

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es el nuevo obispo de la Diócesis de Jericó?
El papa León XIV nombró al sacerdote Diego Luis Rendón Urrea como nuevo obispo de la Diócesis de Jericó.
¿Qué estudios tiene el nuevo obispo de Jericó?
Es filósofo y teólogo, cuenta con especializaciones en Gerencia Educativa y Pedagogía de la Virtualidad, y realizó estudios doctorales en Educación en Argentina.
¿Qué municipios conforman la Diócesis de Jericó?
La diócesis abarca 15 municipios del suroeste antioqueño, entre ellos Jericó, Andes, Jardín, Támesis, Salgar, Betania, Betulia, Concordia y Ciudad Bolívar.

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