Jericó tiene nuevo obispo, el papa León XIV nombró a Diego Luis Rendón, ¿quién es?

Rendón Urrea reemplazará a monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, quien estuvo al frente de la diócesis desde 2013 y presentó su renuncia en agosto de 2024 al cumplir los 75 años, tal como lo establece el Código de Derecho Canónico para los obispos..

Papa León XIV nombró al sacerdote Diego Luis Rendón Urrea como nuevo obispo de la Diócesis de Jericó , en Antioquia . Con esta designación, el religioso se convierte en el octavo pastor de esta Iglesia particular, reconocida por su tradición misionera y por ser la tierra natal de Santa Laura Montoya, la primera santa colombiana.

Rendón Urrea reemplazará a monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, quien estuvo al frente de la diócesis desde 2013. FOTO: Conferencia Episcopal de Colombia.

Rendón Urrea reemplazará a monseñor Noel Antonio Londoño Buitrago, quien estuvo al frente de la diócesis desde 2013. FOTO: Conferencia Episcopal de Colombia.

El nuevo obispo nació el 3 de junio de 1967 en Rionegro, Antioquia. Estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor de Santa Rosa de Osos y en la Universidad Santo Tomás de Medellín. Fue ordenado sacerdote el 21 de noviembre de 2000 para la Diócesis de Santa Rosa de Osos.

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Su formación académica incluye una especialización en Gerencia Educativa de la Universidad de San Buenaventura de Medellín, otra en Pedagogía de la Virtualidad de la Fundación Universitaria Católica del Norte y estudios doctorales en Educación en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina.

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Durante la mayor parte de su ministerio ha combinado el trabajo pastoral con la educación. Desde 2015 ejercía como rector general y representante legal de la Fundación Universitaria Católica del Norte y del Cibercolegio UCN, instituciones desde las que impulsó proyectos de educación superior y formación virtual con enfoque católico.

Antes de asumir ese cargo desempeñó diferentes responsabilidades dentro de la Diócesis de Santa Rosa de Osos, entre ellas vicario parroquial en Amalfi, promotor vocacional, delegado de Pastoral Misionera, delegado de Pastoral Social, vicario de Pastoral, capellán del SENA en Bogotá y párroco de Nuestra Señora del Carmen, en Gómez Plata. También integró el Colegio de Consultores y el Consejo Presbiteral de esa diócesis.