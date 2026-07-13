Muere Sam Neill, actor de ‘Jurassic Park’: qué se sabe sobre la causa de su muerte

El cine despide a Sam Neill, uno de los actores más reconocidos de las últimas décadas gracias a papeles inolvidables en producciones como Jurassic Park, El piano y Thor: Ragnarok. El intérprete falleció este lunes 13 de julio en Sídney, Australia, a los 78 años, según confirmó su familia mediante un comunicado publicado en redes sociales. En el mensaje, sus familiares señalaron que la muerte fue “repentina e inesperada” y que el actor estuvo acompañado por sus seres queridos durante sus últimos momentos. También destacaron que falleció “con la dignidad que caracterizó toda su vida” y pidieron respeto por su privacidad mientras atraviesan el duelo.

Oriundo de Irlanda del Norte y criado en Nueva Zelanda, Neill construyó una carrera de más de cinco décadas en el cine y la televisión. Su debut llegó en 1977 con Sleeping Dogs, considerada una de las películas más importantes del cine neozelandés, y posteriormente consolidó su prestigio con títulos como My Brilliant Career, La profecía III y Posesión. Sin embargo, fue en 1993 cuando alcanzó el reconocimiento mundial gracias a dos producciones que marcaron la historia del cine. Primero protagonizó El piano, de Jane Campion, y ese mismo año dio vida al paleontólogo Alan Grant en Jurassic Park, la exitosa película dirigida por Steven Spielberg que revolucionó los efectos especiales y se convirtió en un fenómeno cultural. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. El personaje de Grant acompañó a Neill durante buena parte de su carrera. En una entrevista concedida a Forbes, el actor aseguró que siempre sintió al científico como “un par de botas viejas y cómodas”, una figura con la que el público siguió identificándolo incluso décadas después del estreno de la cinta original. Lea aquí: Murió Michael Patrick, actor de Juego de Tronos: ¿qué le pasó? Su filmografía también incluyó participaciones en grandes producciones como La caza del Octubre Rojo, Dead Calm, junto a Nicole Kidman, además de su incursión en el Universo Cinematográfico de Marvel con Thor: Ragnarok y Thor: Love and Thunder. En televisión también dejó huella con series como Peaky Blinders y The Twelve.

En los últimos años, la salud del actor despertó preocupación después de que revelara que había sido diagnosticado con un linfoma angioinmunoblástico de células T, un tipo poco frecuente de cáncer de sangre. Tras someterse a tratamiento, en abril de este año anunció que la enfermedad se encontraba en remisión. Siga aquí: Conozca a Rebecca Winckworth, la irlandesa que vive en Medellín y fusiona música andina con sonidos celtas Por esa razón, su familia quiso aclarar en el comunicado difundido este lunes que, aunque la muerte fue inesperada, Neill no padecía cáncer al momento de su fallecimiento, desmintiendo las especulaciones que surgieron tras conocerse la noticia.

Sus allegados también agradecieron al personal del Hospital Privado St. Vincent por la atención brindada durante sus últimos días y anunciaron que más adelante compartirán información sobre las ceremonias de despedida. Además de su carrera como actor, Sam Neill era un reconocido productor de vino y propietario de la bodega Two Paddocks, en Nueva Zelanda. Le sobreviven sus hijos, Tim y Elena, y un legado cinematográfico que marcó a varias generaciones de espectadores, especialmente a quienes crecieron viendo al inolvidable Alan Grant enfrentarse a los dinosaurios de Jurassic Park.

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