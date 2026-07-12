La ‘Mona’ fue la conductora pionera que manejó por todo el Norte de Antioquia por casi 60 años

La carretera que separa a Yarumal y Angostura es de contrastes. Pese a estar pavimentada, su curverío –que es capaz de sacarle mareos a un experimentado viajero– y sus imponentes vistas, dan cuenta de todo el reto que debió haber sido sortearla en carro en épocas donde el pavimento de las vías rurales era una lejana ilusión. Aún así, esa carretera tiene grandes historias, más allá de los peregrinajes a lomo de mula del beato local, el padre Marianito.
Hoy no vamos a hablar de esta figura religiosa. Vamos a hablar del transporte de Angostura. Y para hablar de la historia del transporte de Angostura y del Norte de Antioquia hay que hablar sí o sí del papel que ha desempeñado una gran mujer por estas tierras.
El nombre de Blanca Adiela Pérez Vélez, puede que no le diga mucho a los lectores de esta zona del departamento. Pero si hablamos de ‘La Mona’, casi seguro que todos van a recordar a esta aguerrida mujer que durante casi 60 años se dedicó a una pasión que tantas décadas después le abrió la puerta para que más mujeres se metieran a un trabajo que hasta hace poco era pensado solo para hombres: la conducción.
Blanca es una mujer menuda, de cabello corto, y de unos ojos vivaces y atentos que fluctúan entre el gris y el verde. De su cuello cuelga una medalla de su patrono, y el de toda Angostura, el padre Marianito, al que dice rezarle con devoción.
Pese a sus 74 años –edad que revela sin tapujos– ella habla con total claridad y camina con una soltura y naturalidad felina. Se mueve con seguridad incluso por las lisas piedras del centro del municipio, que más de un susto por torcedura de tobillo le ha pegado a los foráneos.
Pero lo más asombroso es que, dicen los que la conocen que, con la misma naturalidad condujo –hasta hace poco– por esos andurriales del Norte de Antioquia cuando en esas épocas todo eran montes y trochas.
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