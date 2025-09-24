¡Qué tesos! Niños de Rionegro, Antioquia, se coronaron campeones en torneo de robótica en Perú

En el municipio de Rionegro califican como un triunfo histórico el obtenido por un equipo de ocho niños entre los siete y trece años de edad, que representaron a Colombia en el torneo internacional Makex Perú 2025 – Categoría Starter.
Los jóvenes talentos de la Academia de Robótica Steam Makers, quienes iniciaron su proceso en los semilleros de educación Steam impulsados por la administración municipal en 2024, lograron un desempeño histórico: los cuatro equipos alcanzaron la final del torneo.
El equipo conformado por Anthony Perlaza y Emiliano Osorio, dirigidos por el profesor Diego Arbeláez, se coronaron campeones latinoamericanos, mientras que el equipo femenino rionegrero se convirtió en el primero en Colombia en alcanzar una final internacional, un resultado que debería alentar mayores esfuerzos para cerrar las brechas de género en áreas STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas).
La alcaldía señaló que este logro es fruto de los semilleros de educación Steam impulsados desde 2024 por la Administración Municipal, el esfuerzo de las familias, el acompañamiento de la Academia Steam Makers y el respaldo de aliados como Geometrik Shop y la empresa privada.