Niño de 8 años murió en una piscina de un hotel de Arboletes, Antioquia

Una lamentable tragedia ha enlutado al municipio de Arboletes, en el Urabá antioqueño, y a la comunidad deportiva de la región, tras el fallecimiento de un niño de ocho años el pasado jueves 14 de agosto.

Entérese: Arboletes se alista para reabrir playa que se estaba comiendo la erosión

El menor, identificado como Samuel Cogollo Fuentes, perdió la vida por inmersión mientras disfrutaba de una jornada recreativa con su familia en la piscina de uno de los hoteles de la zona turística.

Samuel se encontraba de paseo con su familia cuando el accidente ocurrió en la piscina del hotel. Una vez sucedió, el menor fue trasladado de urgencia al hospital local, donde se declaró su muerte. Aunque se ha indicado que la causa probable fue pel ahogamiento, este es un reporte preliminar y las autoridades locales aún no han establecido las causas exactas del fallecimiento y el hecho sigue siendo materia de investigación.