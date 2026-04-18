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MinSalud confirma el primer caso de viruela símica de Clado Ib en el país: fue ubicado en Antioquia

A la fecha, en Colombia hay un acumulado de 4.825 casos confirmados de viruela símica, pero todos de Clado II.

  • Las llagas aparecen entre uno y cinco días después de los primeros síntomas. FOTO CORTESÍA OMS.
    Las llagas aparecen entre uno y cinco días después de los primeros síntomas. FOTO CORTESÍA OMS.
El Colombiano
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hace 2 horas
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El Ministerio de Salud y el Instituto de Salud confirmaron la detección del primer caso de mpox Clado Ib en Colombia -enfermedad conocida como la viruela símica-, el cual se reportó en el departamento de Antioquia.

Si bien en el territorio nacional los primeros casos de viruela símica se identificaron en 2022, y hasta la fecha van 4.825 casos en el acumulado, todos corresponden al Clado II, un grado de menor criticidad, mientras que el Clado I, de variación Ib, tiende a ser más preocupante por ocasionar infecciones más graves.

Lea más: OMS registró más de 34.000 casos y 138 muertes por mpox o viruela del mono en lo que va de 2025

No obstante, MinSalud aclaró que “desde la detección del caso se han activado las acciones de seguimiento epidemiológico, investigación de campo, monitoreo de contactos y articulación con las entidades territoriales de salud, con el propósito de fortalecer la vigilancia, verificar oportunamente posibles exposiciones y mantener el control de la situación”.

Además, precisó que hasta el momento y según los datos que se tiene del reporte, no se evidencian casos adicionales ni tampoco cadenas de transmisión, razón para mantener la calma y no caer en imprecisiones ni desinformaciones.

“La identificación del clado Ib se realizó mediante técnicas de biología molecular dirigidas a regiones genéticas conservadas y específicas para este clado, como parte del fortalecimiento de las capacidades diagnósticas y la vigilancia continua de los clados de interés en salud pública. Este hallazgo no modifica, por sí mismo, el nivel de riesgo para la población general, dado que actualmente no se evidencia transmisión comunitaria asociada al mismo y se encuentra bajo seguimiento estricto por parte de las autoridades sanitarias”, añadió MinSalud en un comunicado.

Cabe aclarar que la mpox es una enfermedad viral que se caracteriza por la aparición de lesiones cutáneas con apariencia de granos o ampollas en cualquier parte del cuerpo, incluida la zona genital.

También, antes, durante o después de que se hagan visibles las erupciones, puede dar fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, agotamiento e inflamación de los ganglios linfáticos. Suele durar entre dos a cuatro semanas, hasta que las lesiones se curan y se caen las costras, renovando la piel.

Si alguien presenta los signos y síntomas mencionados, las autoridades sanitarias recomiendan aplicar el aislamiento con otras personas y mascotas, mientras que la piel sana, y acudir al médico. Adicionalmente, no rascarse y mantener las lesiones limpias con el propósito de que no haya complicaciones, como infecciones secundarias.

Más sobre la viruela del mono y su transmisión

El mpox no es una enfermedad nueva. Es causada por un virus perteneciente al género Orthopoxvirus, del cual provienen otros virus como el de la viruela y la viruela bovina y que en los últimos años ha causado brotes en África Central y Occidental.

Aunque todavía no existe consenso de cómo terminó el virus causando contagios comunitarios en otros continentes, los científicos tienen la hipótesis de que la gran apertura global tras la pandemia, que facilitó un inusitado aumento de viajeros intercontinentales tuvo que ver con brotes ocurridos en Europa y Estados Unidos y con casos reportados en decenas de países.

Entérese: La Organización Mundial de la Salud aprobó segunda vacuna contra la viruela símica

La viruela símica se transmite por contacto directo o indirecto con sangre, fluidos corporales, lesiones de la piel o mucosas de las personas y animales infectados. El virus se sirve del estrecho contacto físico para propagarse: besos, caricias, relaciones sexuales. Pero basta también con compartir espacios estrechos o elementos como sábanas, toallas o implementos de cocina.

Vacunación como medida de prevención

El esquema de vacunación contra la viruela símica consta de dos dosis y está indicada para mayores de 18 años que hayan tenido contacto con un caso confirmado.

“La implementación de la vacunación se realiza de manera focalizada, basada en la investigación epidemiológica de campo y la identificación de contactos, bajo la coordinación de las entidades territoriales y en cumplimiento de los lineamientos técnicos vigentes”, precisó MinSalud.

Si se ve en la necesidad de solicitar la vacuna contra la viruela del mono en Antioquia, debe dirigirse a su Entidad Promotora de Salud (EPS), o comunicarse a una de sus líneas de atención para realizar el trámite de acceso al biológico.

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Ministerio de Salud
Viruela del mono
Enfermedad
Antioquia
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