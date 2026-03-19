Accidente de tractocamión y moto en la variante a Caldas dejó muertos a dos menores de edad que venían desde Neiva, Huila

Cuando ya llegaban a Medellín, dos menores de edad que venían de Neiva, Huila, en una motocicleta, perdieron la vida luego de ser arrollados por un tractocamión en la variante a Caldas, en jurisdicción del municipio de La Estrella, Antioquia.
Los hechos se registraron sobre las 11:00 de la noche de este miércoles en la carrera 50 (variante a Caldas) con la carrera 100B, en el Centro Poblado La Tablaza, a la altura de la Curva de Don Danilo, cuando los dos menores estaban girando al lado de un tractocamión.