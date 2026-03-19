Accidente de tractocamión y moto en la variante a Caldas dejó muertos a dos menores de edad que venían desde Neiva, Huila

Cuando ya llegaban a Medellín, dos menores de edad que venían de Neiva, Huila, en una motocicleta, perdieron la vida luego de ser arrollados por un tractocamión en la variante a Caldas, en jurisdicción del municipio de La Estrella, Antioquia. Los hechos se registraron sobre las 11:00 de la noche de este miércoles en la carrera 50 (variante a Caldas) con la carrera 100B, en el Centro Poblado La Tablaza, a la altura de la Curva de Don Danilo, cuando los dos menores estaban girando al lado de un tractocamión.

Al parecer, el conductor habría perdido el control de la motocicleta. Esto provocó que se cayeran justo al lado del tractocamión, que los arrolló con sus llantas traseras, provocándoles la muerte en este corredor vial. Entérese: Envigado estrena fotomultas: atento a la ubicación de las 14 cámaras que operarán desde abril Personal del Cuerpo de Bomberos de La Estrella realizaron la recuperación de los restos mortales y posteriormente los agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Antioquia realizaron la inspección a los cadáveres. En este hecho fallecieron Erik Santiago Amaya Jara, de 15 años, y Yeri Santiago Bahamón Bastidas, de 17, ambos nacidos en la capital opita y sin ningún aparente arraigo en Antioquia, de acuerdo con las primeras indagaciones. Le puede interesar: Así identificaron, con 280 cámaras, el vehículo implicado en la muerte de una motociclista en Medellín Se investiga si estos dos adolescentes habrían hecho un viaje de más de 10 horas desde su ciudad natal hacia Medellín, así como las razones que habrían llevado a que tomaran la motocicleta, una Bajaj Boxer, para hacer este recorrido.