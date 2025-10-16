¿Codicia por herencia de $3.000 millones? La historia tras el asesinato de periodista que conmocionó a Envigado

Luego de analizar más de 298 horas de videos en cámaras de seguridad y coordinar una ofensiva que se extendió hasta los departamentos de Tolima y Cali, las autoridades lograron dar con los autores materiales con los que hoy se estaría a las puertas de esclarecer el asesinato de la periodista María Victoria Correa, en un hecho que conmocionó al municipio de Envigado.
Dentro de las principales hipótesis que hoy revisan las autoridades estaría la de una herencia por $3.000 millones que al parecer habría motivado el crimen y un pago de $30 millones que habrían recibido los implicados.
Le puede interesar: Asesinos de periodista María Victoria Correa y su hermana en Envigado, Antioquia, aceptaron su culpa en el crimen
El comienzo de esta historia se remonta al mediodía del 28 de marzo de 2025, cuando la periodista Correa se reunió con su hermana, María Norelia Correa, y dos familiares en una famosa panadería de ese municipio.
Según quedó captado en las cámaras de seguridad del establecimiento, ubicado en carrera 43A con la calle 25 sur, la periodista y sus familiares se sentaron en una mesa hacia la 1:30 de la tarde.