El derroche y los lujos que tendrían en prisión los cabecillas que Petro llevó al “tarimazo” en La Alpujarra de Medellín

Algunos capos tendrían sus celdas con comodidades difíciles de justificar. Este escenario ocurre en paralelo con la fuga de Darío Arcadio Zapata Mazo, conocido con los alias de El Zorro o El Flaco, de la cárcel de Itagüí.

  • Estos son los lujos en la cárcel de Itagüí que presuntamente tendrían algunos capos que el presidente Gustavo Petro invitó al “tarimazo”. FOTO: JULIO CÉSAR HERRERA
El Colombiano
13 de diciembre de 2025
bookmark

Han pasado seis meses desde el controvertidotarimazo” que realizó el gobierno de Gustavo Petro en el sector de La Alpujarra, en Medellín, evento que tuvo como invitados y en tarima a cabecillas de bandas del Valle de Aburrá recluidos en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. Este hecho dejó mal parado no solo al presidente, sino también a la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, por ser la promotora de dicha actividad.

Desde entonces, ha surgido una serie de denuncias contra Petro por su presunta participación indebida en política, así como por la utilización de recursos públicos con fines proselitistas. A esto se suma la fuga de Darío Arcadio Zapata Mazo, conocido con los alias de El Zorro o El Flaco, un peligroso cabecilla de las disidencias de las Farc que había sido capturado en Valdivia y condenado a más de 30 años de prisión por secuestro extorsivo, desaparición forzada, extorsión y concierto para delinquir.

Lea también: Peligroso disidente de las Farc se escapó de la cárcel de Itagüí: ¿cómo burló los controles?

Un artículo de Semana reveló que esta cárcel se ha convertido en una especie de “resort” para algunos presos, entre ellos Douglas y alias Carlos Pesebre, así como otros capos de la Oficina de Envigado, los mismos que compartieron escenario con el jefe de Estado en el llamado “tarimazo”.

Algunas fuentes revelaron al medio citado que “eso (la cárcel de Itagüí) parece un hotel. Hay tres personas que son las que controlan. Ellos deciden si se mueve de celda a un interno o no, ya sea por indisciplina o porque quieran quitarle la celda”. También contarían con lo que se consideran lujos dentro de sus celdas, las cuales estarían enchapadas y dotadas con sanitario nuevo, televisor, puertas de madera, consolas PlayStation y hasta ollas air fryer para preparar sus almuerzos.

Y es que, para adquirir un lugar de estos, los internos estarían dispuestos a pagar hasta 70 millones de pesos. “Entran whisky y mujeres para dos reconocidos cabecillas. Las borracheras que se pegan son impresionantes”, manifestó la fuente al medio, agregando que un miembro del ELN tendría un gato que no se atreven a quitarle, pese a que esto represente un riesgo para la salud.

La concejala del Centro Democrático Claudia Carrasquilla expresó a través de su cuenta en X que también existe una falsa fábrica de jeans que funciona precisamente en Las Marraneras, dentro de la misma cárcel, sector que presuntamente sería utilizado para el ingreso de artículos destinados a las fiestas.

“Incluso, vehículos del Inpec han sido utilizados para ingresar a otros bandidos y realizar reuniones mafiosas. Yo ya he entregado cientos de elementos probatorios, mediante denuncias públicas y formales, sobre la degradación institucional en la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí. Lo que debía ser un centro de reclusión estricto para los delincuentes más peligrosos del país fue transformado, por omisión y permisividad estatal, en un espacio de privilegios indebidos”, escribió Carrasquilla.

El derroche y los lujos que tendrían en prisión los cabecillas que Petro llevó al “tarimazo” en La Alpujarra de Medellín

Hasta el momento se desconoce algún pronunciamiento del Inpec sobre este informe periodístico, así como del presidente Gustavo Petro, a quien se le ha criticado en gran medida la política denominada “Paz Total”, al argumentar que su gobierno está próximo a terminar y no se han visto los resultados prometidos.

Siga leyendo: Comisión de Acusación abre investigación contra el presidente Petro por el “tarimazo” de Medellín

