Otro líder social asesinado en Antioquia: en Ituango hay zozobra por muerte del presidente de la acción comunal de La Granja

Los reportes de amenazas en su contra hechos a las autoridades no salvaron de morir a Alexánder de Jesús Echavarría, el líder social que fue asesinado en las últimas horas en Ituango, Norte de Antioquia.

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Echavarría era el presidente de la Acción Comunal del corregimiento La Granja y fiscal de la asociación municipal de acciones comunales, asocomunal, en el mismo municipio.

“El crimen evidencia la persistente desprotección a líderes sociales. Pese a reiteradas alertas, los gobiernos nacional y departamental no han garantizado condiciones de seguridad para defensores de derechos humanos.

Esta omisión agrava una ola de homicidios que debilita la participación democrática, especialmente en contextos electorales, y refleja la grave crisis que enfrentan las comunidades campesinas en Colombia”, expresó la fundación Sumapaz, dedicada a la defensa de derechos humanos.

La fundación Sumapaz también recordó que hace tres años Echavarría fue uno de los que enarboló la denuncia acerca del asesinato de la lideresa comunitaria Ludis Esther García Jaramillo, quien era integrante del comité de mujeres y también integrante de la JAC de La Granja.

Un crimen que tuvo lugar el 5 de julio de 2023. En esa fecha la mujer fue sacada de su vivienda en la vereda El Capote por hombres armados que le quitaron la vida en la vía pública.

Su muerte dejó cuatro niños huérfanos y a toda la comunidad en la zozobra. Después de eso se presentó un desplazamiento del cual hizo parte Echavarría.

Según el alcalde Parias, Echavarría había sido víctima de desplazamiento después de aquel suceso, llegando a Medellín para buscar resguardarse. Había decidido retornar el año pasado, pero después de eso reportó intimidaciones.

Este lunes en la noche, según le contaron allegados al mandatario local, lo llamaron y él salió. Desde entonces no se conoció nada de su paradero hasta horas de la madrugada de este martes, cuando lo hallaron en un paraje en las afueras del centro poblado de La Granja.

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En el caso se repitió la historia de la líder García Jaramillo, en el sentido de que ninguna autoridad hizo el levantamiento de su cuerpo. Si en el primer caso esta misión la cumplieron integrantes de la misma comunidad, en el segundo tuvieron que ser los funcionarios de una funeraria local.

Existen versiones de que el Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Guevarista de Colombia (EGC), había sido el grupo armado ilegal que fraguó el asesinato, tras acusarlo de colaborar con las disidencias de la guerrilla.

Por ahora no se ha dado información acerca del día y la hora en la que se realizarán las honras fúnebres de Echavarría.

En la tarde de este martes el alcalde Parias citó a un consejo de seguridad con el fin de analizar posibles medidas para garantizar el orden público.

En Ituango hacen presencia prácticamente todos los actores que atizan la guerra en Colombia. En dicho territorio se encuentran el Clan del Golfo, las disidencias y el ELN, pues se trata de un corredor estratégico para conectar con el Norte del país y dominar rutas de narcotráfico a través del Nudo del Paramillo.