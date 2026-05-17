Álex Saab declararía contra Nicolás Maduro tras deportación a EE. UU.; salpicaría a empresarios colombianos

La deportación de Álex Saab a Estados Unidos podría convertirse en un nuevo dolor de cabeza para Nicolás Maduro y para varios empresarios y políticos vinculados al régimen venezolano. Según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo, el barranquillero tendría información clave sobre operaciones financieras, contratos petroleros y movimientos de dinero que ahora interesan a las autoridades norteamericanas.
Saab fue trasladado desde Caracas el pasado 16 de mayo en un avión Gulfstream matrícula N550GA, escoltado por agentes de la DEA, luego de que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez autorizara su deportación. La medida sorprendió porque el empresario aseguraba estar protegido por el perdón presidencial otorgado durante la administración de Joe Biden.
Sin embargo, fuentes federales citadas por El Tiempo señalaron que el nuevo proceso en su contra es distinto al expediente por el que había recibido beneficios judiciales tras su captura en Cabo Verde.
De hecho, agentes estadounidenses ya le habían advertido en varias ocasiones que irían por él incluso dentro de Venezuela, aunque Saab habría respondido confiando en la protección del régimen chavista.