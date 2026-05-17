Álex Saab declararía contra Nicolás Maduro tras deportación a EE. UU.; salpicaría a empresarios colombianos

La deportación de Álex Saab a Estados Unidos podría convertirse en un nuevo dolor de cabeza para Nicolás Maduro y para varios empresarios y políticos vinculados al régimen venezolano. Según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo, el barranquillero tendría información clave sobre operaciones financieras, contratos petroleros y movimientos de dinero que ahora interesan a las autoridades norteamericanas. Saab fue trasladado desde Caracas el pasado 16 de mayo en un avión Gulfstream matrícula N550GA, escoltado por agentes de la DEA, luego de que el gobierno encabezado por Delcy Rodríguez autorizara su deportación. La medida sorprendió porque el empresario aseguraba estar protegido por el perdón presidencial otorgado durante la administración de Joe Biden. Sin embargo, fuentes federales citadas por El Tiempo señalaron que el nuevo proceso en su contra es distinto al expediente por el que había recibido beneficios judiciales tras su captura en Cabo Verde. De hecho, agentes estadounidenses ya le habían advertido en varias ocasiones que irían por él incluso dentro de Venezuela, aunque Saab habría respondido confiando en la protección del régimen chavista.

Investigaciones señalan que Saab manejó una red internacional de socios y operadores vinculados a contratos del régimen venezolano. FOTO: Redes sociales.

Ahora, el panorama cambió radicalmente. Con Nicolás Maduro detenido en Nueva York y Saab nuevamente bajo custodia de Estados Unidos, crecen las versiones sobre una posible negociación con la justicia norteamericana a cambio de beneficios judiciales. Las autoridades consideran que el empresario colombiano conoce detalles sobre millonarios negocios de petróleo, gas y oro vinculados al régimen venezolano. Además, tendría información sobre empresarios y figuras políticas de Colombia y Venezuela que habrían participado en operaciones económicas irregulares. Lea aquí: ¿Quién es Álex Saab, el “hombre del dinero” del régimen de Maduro, deportado de nuevo a EE.UU.? “La evidencia que hay contra Saab es suficiente para condenarlo. Pero una eventual colaboración no se descarta”, dijeron fuentes federales a El Tiempo. La posibilidad de que Saab entregue información genera inquietud tanto en Caracas como en Colombia. Según la investigación, Estados Unidos rastrea contratos, aportes y operaciones financieras ligadas a figuras cercanas al chavismo.

Las investigaciones apuntan a una compleja red internacional de socios, familiares, abogados y empresarios que participaron en contratos de alimentos CLAP, negocios petroleros, exportaciones y movimientos financieros a través de compañías registradas en Panamá, Hong Kong, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Malta y otros países. Uno de los puntos que más interesa a las autoridades estadounidenses es el presunto uso de programas sociales venezolanos para fines lucrativos, especialmente mediante el sistema de distribución de alimentos CLAP. Las investigaciones señalan que empresas ligadas a Saab y sus socios habrían obtenido contratos millonarios para suministrar alimentos con sobrecostos y mediante procesos sin controles transparentes. Además, se indaga por el supuesto desvío de fondos públicos a través de contratos irregulares y operaciones comerciales relacionadas con petróleo, gas y exportaciones favorecidas por el régimen venezolano. Parte de ese dinero, según las pesquisas, habría sido movido mediante redes internacionales de lavado de activos diseñadas para ocultar ganancias ilícitas y transferir recursos a diferentes países. Las autoridades también consideran clave la cercanía que Saab mantuvo durante años con el poder político venezolano. Esa relación con figuras del chavismo, incluido el círculo de Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, habría facilitado protección e impunidad mientras se consolidaba la red empresarial y financiera.

¿Quiénes más estarían implicados en la investigación en contra de Álex Saab?

De acuerdo con Armando Info, uno de los nombres centrales en esa estructura es Álvaro Pulido Vargas, considerado el principal socio de Saab y señalado como beneficiario de varias compañías usadas para contratos con el régimen venezolano. Según las investigaciones, Pulido habría participado en operaciones ligadas al Fondo Global de Construcción y al suministro de alimentos para los CLAP. En la red también aparecen familiares directos de Saab y Pulido. Shadi Naim Saab Certain, hijo de Álex Saab, fue director de Group Grand Limited, firma clave en el negocio de los CLAP en Hong Kong. Asimismo, Emmanuel Enrique Rubio González, hijo de Pulido, figura en compañías relacionadas con contratos de alimentos y exportaciones al gobierno venezolano. Las imágenes e investigaciones también vinculan a abogados y figuras colombianas. Entre ellos está Javier Betancourt Valle, ex cónsul de Colombia en Nueva York y expresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, quien aparece como director de empresas ligadas a contratos con Corpovex. También se menciona a Abelardo de la Espriella, quien durante años fue abogado personal de Saab en Colombia. Lea más: Abelardo De la Espriella, el litigante que quiere ser presidente Otros nombres señalados dentro del entramado son Carlos Lizcano Manrique, Jorge Saavedra Bedoya y Adrián Perdomo Mata, relacionados con compañías de alimentos, petróleo y operaciones comerciales con Venezuela. También aparecen Ronald Ramírez Mendoza y Jorge Arraut Guerrero, vinculados a empresas registradas en Emiratos Árabes y contratos petroleros. La investigación igualmente conecta al círculo político del chavismo. Walter Jacob Gavidia Flores, hijo de Cilia Flores y hijastro de Maduro, figura en contratos de la Fundación Pro-Patria 2000. Carlos Erick Malpica Flores, sobrino de Cilia Flores y exdirectivo de Pdvsa, también aparece relacionado con contratos adjudicados a empresas vinculadas a Saab y Pulido.

El candidato presidencial y también abogado Abelardo de la Espriella estaría salpicado en las investigaciones en contra de Álex Saab. FOTO: Colprensa.

Además, la modelo italiana Camilla Fabri, esposa de Saab, y Lorenzo Antonelli, familiar político del empresario, fueron mencionados en investigaciones financieras adelantadas en Italia por presunto manejo de activos ligados al barranquillero. Para las autoridades estadounidenses, Saab no actuaba como diplomático del régimen, sino como el principal operador financiero de una estructura que movió miles de millones de dólares mediante contratos opacos, petróleo, oro y exportaciones favorecidas por el poder chavista. La posibilidad de que ahora entregue información a cambio de beneficios judiciales mantiene en alerta tanto a figuras del régimen venezolano como a empresarios y operadores colombianos que, según las investigaciones, hicieron parte de esa red internacional de negocios.

Los nexos políticos en Colombia y el caso Piedad Córdoba

El nombre de Álex Saab también aparece en expedientes judiciales en Colombia relacionados con la fallecida exsenadora Piedad Córdoba. Según reveló El Tiempo, en el proceso que investigó a la excongresista por presunto enriquecimiento ilícito, el exasesor Andrés Vásquez aseguró ante la Corte Suprema que Saab habría participado en supuestos movimientos de dinero ligados al régimen chavista. En su testimonio, Vásquez afirmó que Córdoba habría recibido recursos entregados por empresarios venezolanos y que parte de esos dineros, según su versión, fueron canalizados a través de Saab y de Carlos Battistini, señalado como presunto operador financiero del chavismo.

Piedad Córdoba y Álex Saab fueron mencionados en investigaciones sobre presuntos movimientos de dinero vinculados al régimen venezolano. Colprensa.

Además, el exasesor relató reuniones en Caracas durante 2010 en las que, según dijo, Piedad Córdoba presentó a Saab ante Nicolás Maduro y Tareck El Aissami, exministro venezolano señalado por Estados Unidos de presuntos vínculos con narcotráfico y corrupción. La investigación también menciona el sistema cambiario Cadivi, utilizado durante años en Venezuela y que, según distintos expedientes judiciales, habría servido para mover divisas mediante operaciones irregulares y redes de lavado de activos. Aunque el proceso contra Piedad Córdoba se archivó tras su muerte en 2024, la Corte Suprema compulsó copias a la Fiscalía para seguir investigando el origen de varios bienes y movimientos financieros relacionados con su entorno familiar y político.