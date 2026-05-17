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Tras la semifinal de ida, Nacional se enfocó en el juego y Tolima en el árbitro

Mientras en el cuadro verdolaga destacaron el trabajo futbolístico y el resultado, en el conjunto pijao las críticas se centraron en las decisiones arbitrales.

  • Atlético Nacional empezará el duelo de vuelta, este sábado en el Atanasio, con la ventaja del gol conseguido en la ida, pero ante un rival como Deportes Tolima no se puede confiar si quiere llegar a la final. FOTO colprensa
    Atlético Nacional empezará el duelo de vuelta, este sábado en el Atanasio, con la ventaja del gol conseguido en la ida, pero ante un rival como Deportes Tolima no se puede confiar si quiere llegar a la final. FOTO colprensa
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 3 horas
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Atlético Nacional dio un paso importante hacia la final del fútbol colombiano tras vencer 1-0 al Deportes Tolima en Ibagué, en un partido intenso, polémico y marcado por la expulsión que condicionó gran parte del encuentro. Mientras el conjunto verdolaga celebró la ventaja conseguida como visitante, en el equipo pijao quedaron fuertes críticas al arbitraje y la sensación de que el resultado fue injusto.

El gol del triunfo llegó a través de Alfredo Morelos, quien volvió a aparecer en un momento clave para Nacional. El atacante destacó el trabajo colectivo y aseguró que el equipo atraviesa un momento de confianza gracias a la intensidad y al trabajo semanal.

“Estamos enfocados y felices por lo que venimos haciendo. Este resultado nos da confianza para ir a nuestra casa, con nuestra gente, y buscar el paso a la final”, afirmó el delantero, quien también resaltó la importancia de la pelota quieta, aspecto en el que Nacional volvió a marcar diferencias.

Por su parte, el técnico Diego Arias explicó que el partido cambió completamente tras la expulsión sufrida por Tolima. Según el entrenador, la intención inicial era tener mayor control del balón y evitar un duelo de ida y vuelta constante, aunque reconoció que el desarrollo del encuentro obligó a modificar varios aspectos tácticos.

“El partido fue muy intenso y disputado. Sabíamos que enfrentábamos a un rival muy fuerte en su casa. Después de la expulsión logramos controlar más el juego y evitar las transiciones de ellos”, explicó Arias.

El entrenador verdolaga también elogió el crecimiento de su equipo en las acciones de balón parado, una herramienta que considera clave en este tipo de instancias definitivas. “Es algo que venimos trabajando desde hace tiempo porque muchas veces enfrentamos rivales que defienden muy bajo y necesitamos alternativas para abrir los partidos”, señaló.

A pesar de la ventaja, Arias evitó dar la serie por cerrada y aseguró que la intención en Medellín será mantener una postura ofensiva. “Queremos ser agresivos, atacar y representar la historia de este club. Sabemos que todavía falta un partido muy difícil”, afirmó.

Tolima se centró en el árbitro

Del otro lado, el ambiente fue completamente distinto. El técnico Lucas González mostró frustración por el arbitraje y aseguró que el compromiso quedó condicionado tras la expulsión sufrida por su equipo. “Es difícil analizar el partido cuando juegas tanto tiempo con diez hombres. Estoy orgulloso de mis jugadores porque contrarrestamos a un equipo muy poderoso ofensivamente”, declaró.

González fue más allá y lanzó fuertes críticas contra el juez del compromiso, asegurando que el ritmo del fútbol colombiano se ve afectado constantemente por decisiones arbitrales. “Uno quiere jugar fútbol y no se lo permiten. Estos eran dos equipos que juegan bien y el espectáculo terminó condicionado”, afirmó. El entrenador recordó incluso antecedentes con el mismo árbitro y dejó claro que, aunque el golpe fue duro, Tolima sigue vivo en la serie. “Este árbitro todavía no ha dañado nuestro semestre. Vamos a Medellín con la convicción de que podemos ganar”, sentenció.

El volante Sebastián Guzmán también expresó el malestar del plantel pijao y aseguró que el equipo sintió impotencia por cómo se desarrolló el encuentro. Aun así, destacó la entrega de sus compañeros y pidió enfocarse rápidamente en los retos que vienen, especialmente el duelo de Copa Libertadores en Chile.

“Hoy hay dolor y tristeza, pero esto es fútbol. Tenemos otra oportunidad en Libertadores y después iremos a Medellín a intentar darle vuelta a la serie”, comentó.

Arias sigue tumbando rachas

En apenas 44 partidos al frente de Atlético Nacional, más allá de los números, el equipo ha logrado romper varias barreras deportivas y emocionales que durante años se habían convertido en cuentas pendientes para la institución y su hinchada.

Uno de los primeros golpes de autoridad fue volver a ganar en Santa Marta, una plaza históricamente complicada para Nacional. También consiguió derrotar a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot, un rival que en los últimos años se había convertido en uno de los más incómodos para el cuadro antioqueño.

En la lista de logros aparecen además victorias importantes frente a rivales históricos como Deportivo Cali y la capacidad de vencer en casa a un equipo dirigido por Alberto Gamero, técnico que tradicionalmente ha complicado a Nacional.

Otro punto destacado del ciclo ha sido el rendimiento en partidos de alta tensión. Arias logró ganar un clásico antioqueño de Liga frente a Independiente Medellín y posteriormente superó al mismo rival en una final.

En ataque, el equipo también ha mostrado señales de evolución. Nacional volvió a marcar cuatro goles en un mismo partido frente a América de Cali y repitió la dosis contra Junior en Barranquilla. Incluso se dieron hechos poco habituales como la anotación de un gol olímpico y la recuperación del poderío ofensivo hasta alcanzar nuevamente una cifra histórica: marcar siete goles en un partido.

Pero quizá uno de los datos más representativos del momento que vive Nacional bajo la conducción de Arias está en su fortaleza como local. El equipo acumuló 17 fechas de invicto en Liga jugando en casa —16 de ellas en el Atanasio Girardot— convirtiendo nuevamente su estadio en una plaza difícil para cualquier rival. Además de los resultados, el proceso ha devuelto un ambiente de ilusión alrededor del club. Nacional volvió a ganar en un Día del Hincha Verdolaga, una jornada especialmente simbólica para su afición.

Sin embargo, el fútbol de élite no se mide solo en estadísticas acumuladas. La deuda de Arias está en los partidos que definen títulos o marcan el rumbo de la temporada. La eliminación en la Sudamericana y la caída en los cuadrangulares del semestre pasado son las grandes manchas de su proceso, pero podrían limpiarse con el título de Liga.

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