Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

El goleador colombiano Luis Javier Suárez es el máximo artillero de la Primeira Liga de Portugal

Luis Javier Suárez anotó este sábado 16 de mayo uno de los goles de Sporting Lisboa en la victoria ante Gil Vicen 3-0. Con ese tanto en la última fecha, el samario se convirtió en el único goleador del torneo local

  • Luis Javier Suárez marcó 38 goles en 51 partidos esta temporada en todas las competiciones. FOTO: GETTY
    Luis Javier Suárez marcó 38 goles en 51 partidos esta temporada en todas las competiciones. FOTO: GETTY
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
bookmark

Luis Javier Suárez está pagando con creces los casi 23 millones que pagó en 2025 el Sporting de Lisboa por su ficha. La temporada 2025/26 fue muy buena para el samario y para el club lisboeta, aunque no pudo ganar su tercera liga consecutiva.

Benfica fue el rival de Sporting durante toda la campaña liguera, ambos se codearon en un inicio por la punta, después tuvieron que luchar por clasificar a la Champions. Suárez, por su parte, tuvo una competitiva carrera por ser el goleador del campeonato justamente contra el delantero de las águilas, el griego Vangelis Pavlidis.

Para la última fecha, Porto ya era el campeón doméstico, pero la segunda casilla era la disputada entre Sporting y Benfica para clasificar a la fase previa de la Liga de Campeones. Un empate ante Gil Vicente les bastaba a los Leones verdiblancos, los cuales ganaron su compromiso 3-0, el segundo obra de Suárez.

Con ese tanto anotado ante Gil Vicente, el oriundo de Santa Marta llegó a los 28 goles anotados en la campaña liguera y se hizo con el galardón de máximo artillero de la Primeira Liga. Pavlidis anotó 22 goles en 33 partidos, mientras que Suárez marcó 6 más en 32 compromisos, uno menos.

Su entrenador, Rui Borges, dijo hace dos meses en rueda de prensa que “es intransferible. Que Dios cuide a Suárez”; hoy por hoy, Luis Javier es recíproco con la confianza de su entrenador.

Los goles de Suárez aseguran mínimo un par de noches de Champions League la próxima temporada en la fase previa. Si logran clasificar (algo que es probable) a la fase de liga del máximo certamen de clubes europeos, las dianas anotadas en esta temporada tendrán un peso enorme.

Lea también: “Esto es increíble”: Gustavo Puerta asciende con el Racing Club de Santander a la primera división de España

Quiere ser el colombiano más influyente en Portugal

El pasado 11 de mayo, Luis Javier Suárez llegó a la cifra de 27 goles en la Liga de Portugal, destronando así a Jackson Martínez, que marcó 26 en la temporada 2012/13 cuando era jugador del FC Porto.

Pero Suárez no solo quiere ostentar el récord en el que superó a “Chachachá”, sino que busca ser el máximo artillero colombiano de todos los tiempos en el fútbol luso. Para ello, debe marcar 49 goles más en el certamen local. Jackson sigue ostentando ese récord con 77 dianas en 5 temporadas en tierras lusas.

Otros colombianos por encima de Luis Javier en cuanto a anotaciones en la primera división portuguesa son: Falcao (41) y Freddy Montero (30).

Suárez busca ganar su primer título como profesional el próximo domingo 24 de mayo cuando Sporting de Lisboa enfrente a Torreense en la final de la Copa de Portugal. En el rival juega el colombiano Luis Quintero. El partido se llevará a cabo desde las 11:15 a.m., hora de Colombia, con transmisión de Win Sports.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Temas recomendados

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Selección Colombia
Futbolistas en el exterior
Sporting de Portugal
Liga de Portugal
Lisboa
Falcao
Jackson Martínez
Luis Javier Suárez
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos