La ruta del jaguar en Magdalena Medio: así es el fascinante rastreo de siete felinos que se adaptaron a un terreno hostil

La reina jaguar se dejó tomar una foto por primera vez el 11 de junio de 2017. El profesor Jhon Mario Flórez Salazar fue quien atendió la desesperada llamada en la que le alertaban que un felino enorme merodeaba y cazaba hacía meses en una finca de búfalos a unos 25 kilómetros de Barrancabermeja. Sin perder tiempo, reunió a un grupo de estudiantes del Instituto Universitario de la Paz y los llevó a instalar cámaras trampa a la zona, hasta que una de éstas capturó la imagen que desataría una pequeña revolución en el corazón del Magdalena Medio santandereano.
Era una jaguar hembra madura, con una musculatura ostentosa, saludable y confiada. Ahora tenían que convencer a productores, vaqueros y habitantes de la zona de que era posible convivir con el jaguar; tenían que evitar que terminara asesinada como miles de felinos en el país, todo por conflictos evitables con el trabajo adecuado, voluntad y sentido común.
Jhon Mario, un biólogo que trabajó en Parques Nacionales, había regresado a su natal Barranca para formar a futuros investigadores. Pero había un ruido que no lo dejaba en paz.
—Yo pensaba, y se los decía a mis colegas y estudiantes: “estamos acá sentados en un salón hablando de biodiversidad, de sostenibilidad, mientras a escasos kilómetros de aquí matan todos los días jaguares por conflictos felino-humanos, mientras desaparece lo poco que queda de bosque. Si no hacemos algo en ese mundo real, lo que enseñemos acá vale muy poco”.