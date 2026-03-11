Personas invierten más en acciones en la Bolsa de Valores de Colombia; creció 60% en 2025

En medio de un nuevo ciclo electoral, el gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), Andrés Restrepo, reconoce que los comicios suelen introducir episodios de volatilidad en los mercados financieros. Según el directivo, tanto los resultados electorales como las encuestas suelen mover el apetito de los inversionistas, especialmente en el mercado accionario. Sin embargo, señala que los inversionistas de largo plazo siguen valorando los fundamentos institucionales del país. “Los años de elecciones siempre son años de volatilidad para los mercados financieros, específicamente para la Bolsa. Pero los valores institucionales de Colombia y la democracia siguen siendo el factor más importante para los inversionistas de largo plazo”, explicó. Puede leer: Se desplomó el mercado de valores y la acción de Cibest está entre las más afectadas

Liquidez en la Bolsa de Valores de Colombia se recupera

El mercado accionario colombiano venía de varios años de debilitamiento en liquidez. En 2023, el volumen promedio diario negociado en acciones locales y extranjeras llegó a caer a cerca de $70.000 millones. No obstante, durante 2024 y 2025 se registró una recuperación importante. El año pasado, el promedio diario negociado alcanzó $150.000 millones, más del doble frente a los niveles de dos años atrás. Para Restrepo, este aumento en el volumen transado es clave para la dinámica del mercado. Una mayor liquidez facilita la entrada de nuevos participantes y mejora la formación de precios en las acciones.

Personas naturales impulsan el crecimiento del mercado accionario

Uno de los cambios más relevantes en la Bolsa colombiana es el crecimiento de los inversionistas individuales. Según cifras de la BVC, el monto negociado por personas naturales aumentó 60% durante el último año. De los $150.000 millones negociados diariamente en promedio, alrededor de $40.000 millones correspondieron a inversionistas individuales que operan a través de sociedades comisionistas o aplicaciones digitales. El interés no se limita al mercado local. Cada vez más personas piden nuevos emisores dentro del Mercado Global Colombiano, el segmento que permite negociar acciones de compañías internacionales. Otros actores también ampliaron su participación. Los inversionistas extranjeros movieron cerca de $79.000 millones diarios, con un crecimiento de 50%, mientras que las sociedades comisionistas de bolsa, operando con posiciones propias, negociaron más de $50.000 millones. Siga leyendo: Mineros, Éxito y Cibest movieron la Bolsa de Valores en 2025

Por qué el Colcap subió cerca de 50% en 2025

El buen momento del mercado accionario también se reflejó en el desempeño del principal indicador bursátil del país, el MSCI COLCAP. Durante 2025, el índice registró una valorización cercana al 50%, superando incluso el desempeño de referentes globales como el S&P 500 y el Nasdaq Composite. Restrepo explica que el repunte responde, en primer lugar, a que muchas empresas colombianas estaban subvaloradas en el mercado. Sus acciones se negociaban muy por debajo de lo que analistas e inversionistas consideraban su valor real. Cuando algunas de estas especies comenzaron a recuperarse, el resto del mercado empezó a reaccionar. A esto se sumó otro factor: la capacidad de las compañías colombianas para resistir escenarios adversos. Las empresas demostraron resiliencia frente a choques recientes como altas tasas de interés, la pandemia y el bajo crecimiento económico, lo que atrajo nuevamente a inversionistas. En contexto: ¡Alerta en la deuda! Mercado cobra más por prestar a corto plazo y teme frenazo de la economía en Colombia

El gerente general de la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, Andrés Restrepo.

